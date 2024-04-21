Палата представителей США одобрила законопроект, предусматривающий предоставление помощи Украине. Это решение может стать решающим в противостоянии с российской агрессией, по мнению главы Минобороны.

Ллойд Остин, глава Пентагона, выразил поддержку принятому законопроекту, который обеспечит необходимыми ресурсами Украину и Израиль, а также усилит безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе. По его словам, это решение демонстрирует непоколебимость США в оказании помощи своим союзникам.

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Глава Пентагона о пакете помощи

Инициатива, которая теперь ждет одобрения Сената, предусматривает предоставление Украине около 60 миллиардов долларов. Эти средства помогут Силам обороны противостоять российской агрессии. Кроме того, Вашингтон усилит обороноспособность Израиля против Ирана и его союзников.

Этот законопроект является важным вкладом в будущее, он создаст новые рабочие места и укрепит долгосрочную безопасность США... Мир все еще наблюдает. Жизнь все еще на кону. Долгосрочная безопасность Америки все еще поставлена на карту. Мы никогда не должны давать нашим друзьям, нашим соперникам или нашим врагам никакой причины сомневаться в решимости Америки,

– заявил Ллойд Остин.

Кроме непосредственной военной поддержки, документ также предусматривает увеличение гуманитарной помощи для палестинских гражданских в Газе. В целом это демонстрирует комплексный подход США к решению международных конфликтов.

Ллойд Остин отметил, что без стабильного лидерства США проблемы современного мира будут только углубляться. Он призвал не давать оснований сомневаться в решимости Америки, подчеркивая важность этого законопроекта для долгосрочной безопасности страны.

Более широкий контекст: что следует знать

Вероятно, Сенат США проголосует за соответствующую инициативу о помощи для Украины уже на следующей неделе. После этого она поступит на подпись к президенту и начнет реализовываться в течение считанных дней, – как уверяют в Пентагоне.

В то же время в Институте изучения войны отмечают: не стоит ожидать мгновенных изменений на линии фронта. Аналитики допускают, что Россия может усилить наступление в течение ближайших недель, пока ресурсы не поступят в Украину.

Эксперты отмечают, что поддержка Силам обороны со стороны Запада должна быть системной и последовательной. Только в таком случае Украина не будет терять обороноспособность и эффективно противостоять угрозам.

По словам чиновника, законопроект также будет способствовать развитию американской оборонной промышленности, вливая примерно 50 миллиардов долларов, что создаст рабочие места в более чем 30 штатах. Это не только укрепит экономику, но и повысит обороноспособность США.