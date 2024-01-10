Подолали розбіжності: чи очікувати Україні на допомогу на тлі міжпартійних протиріч в США

В США цього року мають відбутися президентські вибори, і американські політики роблять заяви та діють з огляду на них. Зокрема каменем спотикання може стати питання допомоги Україні, проти якої виступає частина республіканців і особисто Дональд Трамп.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен, зазначивши, що всі сперечання в американському політикумі – частина передвиборчої кампанії. Тому наступні місяці політики будуть вживати агресивних дій один проти одного, чим, за класикою жанру, займаються республіканці та демократи.

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Мчимо на палаючому велосипеді в прірву

Проте в питанні бюджетної кризи, яка склалася наприкінці минулого року та загрожувала шатдауном, представники республіканської та демократичної партій здається дістали консенсусу.

Вони подолали розбіжності і начебто знайшли спільну мову щодо мігрантської реформи для нелегалів – дуже болючої теми для США. Тому є всі шанси, що найближчим часом Україна отримає допомогу у розмірі 61 мільярд доларів у загальному пакеті вартістю понад 105 мільярдів. В ньому передбачені кошти також для Ізраїля, Тайваню та на фінансування так званої "внутрішньої безпеки" США,

– підкреслив політтехнолог.

Водночас ситуація в США загострюється перед президентськими виборами, і далі боротьба між республіканцями та демократами буде запеклішою.

Все буде виглядати так, ніби ми мчимо на палаючому велосипеді у прірву,

– зазначив Тизенгазуен.

Ситуація буде загострюватися всередині країни. Зокрема ще вирішуватиметься доля Дональда Трампа, який є одним з претендентів на перемогу у президентських виборах. Проте проти нього порушені справи в суді, а він подаватиме апеляції через його недопущення на висування на посаду президента в деяких штатах.

Цивілізований світ має схаменутися

Також розпалюється ситуація у світі. Може розпалитися конфлікт між Північною та Південною Кореями. Не можна виключати загострення ситуації на Тайвані, а за прогнозами ЗМІ, у разі вторгнення Китаю на острів, загальносвітового ВВП обвалиться на 10% з усіма відповідними наслідками.

"Ми рухаємось у "чудовий" рік, і я сподіваюся, що цього року щонайменше схаменуться представники цивілізованого світу та почнуть серйозно боротися з диктаторами. Адже вони згрупувалися, і для них не існує жодних правил, на відміну від цивілізованого світу, де діють за правилами, дотримуються прав. Потрібно розібратися з диктаторами, і тоді весь світ зітхне спокійно і буде далі будувати щасливе майбутнє", – наголосив Борис Тизенгаузен.

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