Преодолели разногласия: ожидать ли Украине помощи на фоне межпартийных противоречий в США

В США в этом году должны пройти президентские выборы, и американские политики делают заявления и действуют с учетом них. В частности, камнем преткновения может стать вопрос помощи Украине, против которой выступает часть республиканцев и лично Дональд Трамп.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, отметив, что все споры в американском политикуме – часть предвыборной кампании. Поэтому следующие месяцы политики будут предпринимать агрессивные действия друг против друга, чем, по классике жанра, занимаются республиканцы и демократы.

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Мчимся на горящем велосипеде в пропасть

Однако в вопросе бюджетного кризиса, который сложился в конце прошлого года и грозил шатдауном, представители республиканской и демократической партий, кажется, нашли консенсус.

Они преодолели разногласия и вроде бы нашли общий язык относительно мигрантской реформы для нелегалов – очень болезненной темы для США. Поэтому есть все шансы, что в ближайшее время Украина получит помощь в размере 61 миллиарда долларов в общем пакете стоимостью более 105 миллиардов. В нем предусмотрены средства также для Израиля, Тайваня и финансирования так называемой "внутренней безопасности" США,

– подчеркнул политтехнолог.

В то же время ситуация в США обостряется перед президентскими выборами, и дальше борьба между республиканцами и демократами будет более ожесточенной.

Все будет выглядеть так, словно мы мчимся на горящем велосипеде в пропасть,

– отметил Тизенгазуэн.

Ситуация будет обостряться внутри страны. В частности, решится судьба Дональда Трампа, являющегося одним из претендентов на победу в президентских выборах. Однако против него возбуждены дела в суде, а он будет подавать апелляции из-за его недопущения на выдвижение в президенты в некоторых штатах.

Цивилизованный мир должен опомниться

Также разгорается ситуация в мире. Может разразиться конфликт между Северной и Южной Кореями. Нельзя исключать обострение ситуации на Тайване, а по прогнозам СМИ, в случае вторжения Китая на остров, общемировой ВВП рухнет на 10% со всеми вытекающими последствиями.

"Мы двигаемся в "прекрасный" год, и я надеюсь, что в этом году по меньшей мере опомнятся представители цивилизованного мира и начнут серьезно бороться с диктаторами. Ведь они сгруппировались, и для них не существует никаких правил, в отличие от цивилизованного мира, где действуют по правилам, соблюдаются права. Нужно разобраться с диктаторами, и тогда весь мир спокойно вздохнет и будет дальше строить счастливое будущее", – подчеркнул Борис Тизенгаузен.

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