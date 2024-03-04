У Конгресі США готують новий законопроєкт щодо допомоги: коли планують голосувати
Джерело:CNN
У Палаті представників США активно обговорюють новий проєкт закону, який передбачає надання допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. В ініціативі республіканці пропонують рішення щодо мігрантів, яке наразі не підтримують демократи.
Спікер Конгресу Майк Джонсон раніше відклав розгляд двопартійного пакету допомоги для України, проте не виключив можливості ухвалення нової пропозиції. За його словами, спочатку необхідно завершити процес фінансування уряду, а вже потім розглядати додаткові законопроєкти.
Дивіться також Спікер Джонсон готується зробити крок щодо допомоги Україні: партія шантажує його відставкою
Нова ініціатива – старе питання
За кулісами Джонсон провів приватні зустрічі з республіканцями, які підтримують новий законопроєкт.
Голова Комітету з міжнародних справ Майкл Маккол взяв на себе лідерство у підготовці пропозиції та пошуку консенсусу, прагнучи остаточно розв'язати питання наприкінці березня або на початку квітня.
Ми повинні щось зробити,
– відверто заявив конгресмен з Пенсильванії Браян Фіцпатрік, один з лідерів ініціативи.
Попри те що Джонсон ще не визначився з позицією щодо плану, він зазначив, що винесе на голосування його після розв'язання питання з фінансуванням уряду. Статися це має після середини березня.
Більше про ситуацію
- Пропонований новий план передбачає надання військової допомоги на суму 66 мільярдів доларів Україні, Ізраїлю та Тайваню. Однак він виключає гуманітарну допомогу, яка була частиною пакету Сенату та пріоритетом для багатьох демократів.
- Законопроєкт пропонує запровадження обмежень на в'їзд нелегальних мігрантів до США до тих пір, поки не буде досягнуто оперативного контролю над кордоном. Він передбачає і повернення мігрантів до Мексики або інших країн, звідки вони походять.
- Переконати багатьох демократів голосувати за ініціативу буде непросто, оскільки вони проти імміграційних обмежень. Водночас ряд політиків хоче встановити умови для допомоги Ізраїлю на тлі гуманітарної кризи в Газі. Цю ідею республіканці категорично відкидають.
- Попри труднощі, прихильники допомоги Україні наполягають на терміновості дій, адже Росія – не дрімає і наступає. Прибічники законопроєкту кажуть, що діяти потрібно негайно.