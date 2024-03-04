У Конгресі США готують новий законопроєкт щодо допомоги: коли планують голосувати

У Палаті представників США активно обговорюють новий проєкт закону, який передбачає надання допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. В ініціативі республіканці пропонують рішення щодо мігрантів, яке наразі не підтримують демократи.

Спікер Конгресу Майк Джонсон раніше відклав розгляд двопартійного пакету допомоги для України, проте не виключив можливості ухвалення нової пропозиції. За його словами, спочатку необхідно завершити процес фінансування уряду, а вже потім розглядати додаткові законопроєкти.

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Нова ініціатива – старе питання

За кулісами Джонсон провів приватні зустрічі з республіканцями, які підтримують новий законопроєкт.

Голова Комітету з міжнародних справ Майкл Маккол взяв на себе лідерство у підготовці пропозиції та пошуку консенсусу, прагнучи остаточно розв'язати питання наприкінці березня або на початку квітня.

Ми повинні щось зробити,

– відверто заявив конгресмен з Пенсильванії Браян Фіцпатрік, один з лідерів ініціативи.

Попри те що Джонсон ще не визначився з позицією щодо плану, він зазначив, що винесе на голосування його після розв'язання питання з фінансуванням уряду. Статися це має після середини березня.

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