В Конгрессе США готовят новый законопроект о помощи: когда планируют голосовать

В Палате представителей США активно обсуждают новый проект закона, который предусматривает оказание помощи Украине, Израилю и Тайваню. В инициативе республиканцы предлагают решение по мигрантам, которое пока не поддерживают демократы.

Спикер Конгресса Майк Джонсон ранее отложил рассмотрение двухпартийного пакета помощи для Украины, однако не исключил возможности принятия нового предложения. По его словам, сначала необходимо завершить процесс финансирования правительства, а уже потом рассматривать дополнительные законопроекты.

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Новая инициатива – старый вопрос

За кулисами Джонсон провел частные встречи с республиканцами, которые поддерживают новый законопроект.

Председатель Комитета по международным делам Майкл Маккол взял на себя лидерство в подготовке предложения и поиска консенсуса, стремясь окончательно решить вопрос в конце марта или в начале апреля.

Мы должны что-то сделать,

– откровенно заявил конгрессмен из Пенсильвании Брайан Фицпатрик, один из лидеров инициативы.

Несмотря на то что Джонсон еще не определился с позицией по плану, он отметил, что вынесет на голосование его после решения вопроса с финансированием правительства. Произойти это должно после середины марта.

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