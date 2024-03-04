В Конгрессе США готовят новый законопроект о помощи: когда планируют голосовать
Источник:CNN
В Палате представителей США активно обсуждают новый проект закона, который предусматривает оказание помощи Украине, Израилю и Тайваню. В инициативе республиканцы предлагают решение по мигрантам, которое пока не поддерживают демократы.
Спикер Конгресса Майк Джонсон ранее отложил рассмотрение двухпартийного пакета помощи для Украины, однако не исключил возможности принятия нового предложения. По его словам, сначала необходимо завершить процесс финансирования правительства, а уже потом рассматривать дополнительные законопроекты.
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Новая инициатива – старый вопрос
За кулисами Джонсон провел частные встречи с республиканцами, которые поддерживают новый законопроект.
Председатель Комитета по международным делам Майкл Маккол взял на себя лидерство в подготовке предложения и поиска консенсуса, стремясь окончательно решить вопрос в конце марта или в начале апреля.
Мы должны что-то сделать,
– откровенно заявил конгрессмен из Пенсильвании Брайан Фицпатрик, один из лидеров инициативы.
Несмотря на то что Джонсон еще не определился с позицией по плану, он отметил, что вынесет на голосование его после решения вопроса с финансированием правительства. Произойти это должно после середины марта.
Больше о ситуации
- Предлагаемый новый план предусматривает предоставление военной помощи на сумму 66 миллиардов долларов Украине, Израилю и Тайваню. Однако он исключает гуманитарную помощь, которая была частью пакета Сената и приоритетом для многих демократов.
- Законопроект предлагает введение ограничений на въезд нелегальных мигрантов в США до тех пор, пока не будет достигнуто оперативного контроля над границей. Он предусматривает и возвращение мигрантов в Мексику или другие страны, откуда они происходят.
- Убедить многих демократов голосовать за инициативу будет непросто, поскольку они против иммиграционных ограничений. В то же время ряд политиков хочет установить условия для помощи Израилю на фоне гуманитарного кризиса в Газе. Эту идею республиканцы категорически отвергают.
- Несмотря на трудности, сторонники помощи Украине настаивают на срочности действий, ведь Россия – не дремлет и наступает. Сторонники законопроекта говорят, что действовать нужно немедленно.