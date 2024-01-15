Україна – активний гравець на ринку: як нашим військам протриматись без допомоги США

Раніше Україна регулярно раз на два тижні отримувала приблизно по 200 мільйонів доларів допомоги від США, проте зараз склалася непроста ситуація. Від моменту надання останнього пакета військової підтримки минуло два тижні.

Лунають припущення, що, можливо, ситуація затягнеться аж до березня. Генерал армії у відставці, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж сказав 24 Каналу, чи готувалося та прораховувало військово-політичне керівництво України те, що не буде регулярної допомоги від американців.

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Ситуація з забезпеченням озброєнням

Як зауважив Маломуж, допомога для нашої країни не зникла повністю, але вона зменшилася. Критичні засоби враження до систем ППО, ракетних систем й танкової техніки частково надходять в Україну. Певні ресурси не йдуть за тим великим бюджетом США, а виділяються на системи безпеки та оборони.

З іншого боку, відбуваються зміни, зокрема, щодо виділення нових ракет та боєприпасів Німеччиною, країнами Скандинавії тощо. Також важлива частина, яку Україна мало використовувала, – закупівля боєприпасів, озброєння та техніки натівського й радянського модернізованого виробництва на міжнародних ринках військово-технічного співробітництва.

Україна – активний гравець на ринку, адже займала 9 місце у світі,

– мовив екскерівник Служби зовнішньої розвідки.

Також український військово-промисловий комплекс поступово розгортає роботу не тільки по дронах і ракетах, а й по боєприпасах. Кількість поки що ще недостатня, але вже є успіхи.

На думку Маломужа, січень – лютий Україна протримається, але вже готуються великі пакети допомоги й з боку європейських країн, й американці дійдуть консенсусу.

"Ми контактуємо з республіканцями й демократами. У лютому вони все ж таки передбачають виділення пакета з озброєнням, технікою й особливо боєприпасами", – додав екскерівник Служби зовнішньої розвідки.

Допомога Україні від США