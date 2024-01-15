Украина – активный игрок на рынке: как нашим войскам продержаться без помощи США

Ранее Украина регулярно раз в две недели получала примерно по 200 миллионов долларов помощи от США, однако сейчас сложилась непростая ситуация. С момента предоставления последнего пакета военной поддержки прошло две недели.

Раздается предположение, что, возможно, ситуация затянется вплоть до марта. Генерал армии в отставке, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж сказал 24 Каналу, готовилось и просчитывало ли военно-политическое руководство Украины то, что не будет регулярной помощи от американцев.

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Ситуация с обеспечением вооружением

Как отметил Маломуж, помощь для нашей страны не исчезла полностью, но она снизилась. Критические средства поражения к системам ПВО, ракетным системам и танковой технике частично поступают в Украину. Определенные ресурсы не следуют тому крупному бюджету США, а выделяются на системы безопасности и обороны.

С другой стороны, происходят изменения, в частности, выделение новых ракет и боеприпасов Германией, странами Скандинавии и т.д. Также важная часть, которую Украина мало использовала, – закупка боеприпасов, вооружения и техники натовского и советского модернизированного производства на международных рынках военно-технического сотрудничества.

Украина – активный игрок на рынке, ведь занимала 9 место в мире,

– сказал экс-руководитель Службы внешней разведки.

Также украинский военно-промышленный комплекс постепенно разворачивает работу не только по дронам и ракетам, но и по боеприпасам. Количество пока еще недостаточно, но уже есть успехи.

По мнению Маломужа, январь – февраль Украина продержится, но уже готовятся большие пакеты помощи и со стороны европейских стран, и американцы придут к консенсусу.

"Мы контактируем с республиканцами и демократами. В феврале они все же предусматривают выделение пакета с вооружением, техникой и особенно боеприпасами", – добавил экс-руководитель Службы внешней разведки.

Помощь Украине от США