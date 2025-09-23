Заморозки, дощі та туман вже скоро охоплять Україну: в яких областях їх прогнозують і коли
- У північній частині України заморозки на ґрунті очікуються з 25 вересня, а 26 і 27 вересня вони поширяться на всю територію країни, за винятком півдня та Закарпаття.
- Восени погода буде теплою, з можливим випадінням снігу в Карпатах з 24 вересня.
Уже найближчими днями в Україні зміниться погода. Перші заморозки очікуються в ніч на 25 вересня. До того територію країни накриватимуть дощі, а подекуди і грози.
Про це пише 24 Канал
Де очікуються дощі та заморозки?
За даними синоптиків, у північній частині країни заморозки на ґрунті від 0 до 3 градусів тепла будуть вже 25 вересня, а 26 і 27 вересня вони поширяться на всю територію Україні, крім півдня та Закарпаття.
Львівська область:
Вночі та вдень 24 вересня на території Львівщини буде помірний дощ. Також синоптики прогнозують слабкий туман. Уночі температура повітря складатиме 7 – 12 градусів тепла, а вдень потеплішає до +16 градусів.
Волинська область:
Перший рівень небезпечності на 25 – 27 вересня оголосили в Волинській області та в Луцьку через заморозки на поверхні ґрунту від 0 до 3 градусів тепла.
Тернопільська область:
Погода на Тернопільщині різко зміниться 24 вересня через проходження холодного атмосферного фронту. В області прогнозуються дощі, а температура повітря наприкінці тижня складатиме 2 – 7 градусів тепла вночі та до +14 градусів удень.
Івано-Франківська область:
У середу, 24 вересня, в області та в Івано-Франківську буде хмарно з проясненнями та йтиме невеликий дощ. Вночі температура складатиме від 8 до 13 градусів тепла, а вдень – 11 – 16 градусів тепла. У високогір'ї Карпат вночі буде +5…+10 градусів, а вдень від 8 до 13 градусів тепла.
Хмельницька область:
Завтра, 24 вересня, на Хмельниччині очікується дощ та пориви вітру 7 – 12 метрів за секунду. Температура по області вночі становитиме 9 – 14 градусів тепла, а вдень – +11…+16 градусів.
Житомирська область:
Регіон накриє арктичне повітря протягом 25-27 вересня, тому вночі температура повітря впаде аж до +1..+4 градусів тепла. На поверхні ґрунту прогнозуються заморозки від 0 до 2 градусів. Удень стовпчики термометра показуватимуть від 11 до 16 градусів тепла.
Такі погодні умови можуть призвести до пошкодження городини, яку ще не встигли зібрати, що відповідає ІІ рівню небезпечності (помаранчевий),
– повідомили синоптики.
Вінницька область:
На Вінниччині вдень 24 вересня місцями буде невеликий дощ. Вночі температура повітря підніметься до 13 градусів тепла, а вдень буде +11…+16 градусів.
Київська область:
Заморозки незабаром дістануться й столичного регіону вночі 25 – 27 вересня. У цей період на поверхні ґрунту температура складатиме 0…+3 градуси.
24 вересня в Київській області буде невеликий дощ. Вночі прогнозується температура від 8 до 13 градусів тепла, а вдень – +11…+16 градусів. У столиці вночі буде 10 – 12 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до 13 – 15 градусів.
Сумська область:
Вночі з 25 по 27 вересня по області очікуються заморозки на поверхні ґрунту від 0 до 3 градусів тепла.
Харківська область:
Заморозки на ґрунті 0 – 3 градуси прогнозуються по місту та області 26 – 27 вересня.
Якою буде погода восени?
Метеорологиня Віра Балабух розповіла в інтерв'ю 24 Каналу, що восени погода буде теплою. Найтепліший місяць – як і зазвичай – вересень. У жовтні й листопаді температура повітря також може перевищуватиме типову температуру.
З 24 вересня після короткого потепління також можливе випадіння снігу в Карпатах. На наступні дні синоптики прогнозують суттєве зниження нічної та денної температури та випадіння звичайного та мокрого снігу.
А ще 22 вересня на Прикарпатті зафіксувалися кілька температурних рекордів – в Івано-Франківську було 28,7 градуса тепла), у Коломиї (28,8 градуса тепла) та в Яремчі (29,5 градуса тепла).