Дотанцювалась з Путіним: ексглава МЗС Австрії пішла з "Роснефти"

Європейські поплічники Володимира Путіна вимушені розривати зв'язки з російським бізнесом через війну в Україні. Услід за Герхардом Шредером "Роснефть" покинула колишня очільниця МЗС Австрії Карін Кнайсль.

Кнайсль вийшла з "Роснефти" ще 20 травня

Карін Кнайсль подала заяву про відставку з посади члена ради директорів "Роснефти". Заява колишньої очільниці МЗС Австрії набула чинності ще 20 травня.

Варте уваги Австрія заморозила понад 250 мільйонів євро російських олігархів

Про відхід Карін Кнайсль оголосили у пресслужбі "Роснефти". Там висловили сподівання, що Кнайсль повернеться у майбутньому.

У зв'язку з цим зверненням Компанія дякує Карін Кнайсль за спільну роботу протягом останніх десяти місяців, які відрізнялися складною пандемічною та міжнародною обстановкою. У майбутньому "Роснефть" розраховує на співпрацю з пані Кнайсль як із видним представником міжнародної експертної спільноти,

– йдеться у заяві на сайті компанії.

Що відомо про Кнайсль

Карін Кнайсль очолювала Міністерство закордонних справ Австрії з грудня 2017 до червня 2019. У березні 2021 року стало відомо, що Кнайсль висунули до ради директорів "Роснефти". Уже на початку літа 2021 року увійшла до ради директорів російської нафтової компанії.

Разом з нею до російської компанії увійшов і колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер. Днями екслідеру Німеччини на тлі нищівної крити таки довелося покинути "Роснефть".

Слід зауважити, що Кнайсль – наближена до президента Росії Володимира Путіна. У 2018 році вона запросила Путіна на своє весілля й російський лідер навіть дозволив собі запізнитися.

За інформацією ЗМІ, Путін подарував молодятам картину із сільськими мотивами, старовинний масловитискач і тульський самовар. Ще одним подарунком від Путіна був виступ Кубанського казачого хору, який "прославився" виступом на відкритті так званого Кримського мосту.

Також президент Росії потанцював з Кнайсль.

Зауважимо, що Шредер та Кнайсль вийшли з "Роснефти" на тлі ймовірного ембарго на російську нафту. Ще на початку травня Європейська комісія представила 6 пакет санкцій проти Росії, який включає ембарго на російську нафту. Однак санкції досі блокує Угорщина.

Дізнайтесь більше – Угорщина підтримає нафтове ембарго за "символічну суму": дивіться відео