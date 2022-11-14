"Доволі великий показник": яка ситуація з колаборантами на Херсонщині

З початку повномасштабного вторгнення чимало громадян України зрадили Батьківщину і пішли на співпрацю з ворогом. Найбільший показник колаборантів зафіксовано на Херсонщині.

11 листопада ЗСУ звільнили Херсон. Безумовно, тисячі херсонців раділи, плакали та святкували. Однак за лаштунками лишилися зрадники й колаборанти. Про це 24 каналу сказала головна редакторка ГО "Рух Чесно" Ірина Федорів.

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Наразі ГО намагається максимально швидко опрацювати ці дані, аби встановити, хто ці люди, аби передати їх спецслужбам. Саме тому відбувається активна взаємодія з місцевою громадою.

"Тому ми оперативно зв'язалися із військово-цивільною адміністрацією і намагаємося розвісити борди, які вкажуть, куди звертатися, щоб здавати зрадників. Від того, наскільки ми оперативно зберемо інформацію від місцевої громади та опрацюємо її зі спецслужбами залежить безпека людей, наших активістів, підпілля, яке працює на Херсонщині", – наголошує Федорів.

Скільки колаборантів на Херсонщині

За словами громадської діячки, на Херсонщині зафіксовано 102 державні зрадники.

Це доволі великий показник. Щодо цих людей інформація підтверджена на 100%. Це дуже багато депутатів місцевих рад і місцевого рівня. Великий сегмент політиків та правоохоронців і менше тих, хто корегував вогонь,

– розповіла головна редакторка ГО "Рух Чесно" Ірина Федорів.

Херсон як обласний центр був єдиний тимчасово окупований, бо Росії там було на кого спертися. "Там росіяни дуже добре пропрацьовували свої онкозв'язки", – сказала вона.

Правоохоронні органи порушили дуже багато справ, але до судів доходить не так багато, як хотілося б. "Це проблема, зокрема, і слідством. Ми хочемо записати інтерв'ю з генпрокурором про те, чому так мляво йде цей процес. Варто згадати бодай Олега Царьова.

Він став зрадником у 2014 році, а засудили його заочно у 2022 році. Це 8 років. Україна не може так довго чекати, щоб над якимсь зрадником здійснилося правосуддя. І Царьов – не останнє прізвище,

– акцентує Федорів.

Головна проблема полягала в тому, додає вона, що у нас не було політичної волі. На жаль, в Україні система правоохоронних органів і судова система реагують і діють лише тоді, коли вона сформована.

"Ми як держава не змогли дотиснути судову реформу, а це вкрай необхідно. Не можуть лише ЗСУ звільняти території як інструмент держави й захисту суверенітету, а ми будемо сидіти й спостерігати роками як там відбуваються суди щодо колаборантів", – запевняє Федорів.

Вона наголосила, що у парламенті досі головою комітету з питань свободи слова залишається Нестор Шуфрич – представник партії "ОПЗЖ".

Війна, свобода слова і Шуфрич – підкресліть, що тут зайве,

– резюмувала головна редакторка ГО "Рух Чесно" Ірина Федорів.

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