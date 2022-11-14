"Довольно большой показатель": какая ситуация с коллаборантами в Херсонской области

С начала полномасштабного вторжения многие граждане Украины предали Родину и пошли на сотрудничество с врагом. Наибольший показатель коллаборантов зафиксирован в Херсонской области.

11 ноября ВСУ освободили Херсон. Безусловно, тысячи херсонцев радовались, плакали и праздновали. Однако за кулисами остались предатели и коллаборанты. Об этом 24 каналу сказала главная редактор ОО "Движение Честно" Ирина Федоров.

К теме Уже видно движение, – Свитан рассказал, куда перекидывают сбежавшие из Херсона российские войска

В настоящее время ОО пытается максимально быстро проработать эти данные, чтобы установить, кто эти люди, чтобы передать их спецслужбам. Именно поэтому происходит активное взаимодействие с местным сообществом.

"Поэтому мы оперативно связались с военно-гражданской администрацией и пытаемся развесить борды, которые укажут, куда обращаться, чтобы сдавать предателей. От того, насколько мы оперативно соберем информацию от местной общины и проработаем ее со спецслужбами, зависит безопасность людей, наших активистов, подполье, которое работает в Херсонской области", – отмечает Федоров.

Сколько коллаборантов в Херсонской области

По словам общественного деятеля, в Херсонской области зафиксировано 102 государственных изменника.

Это достаточно большой показатель. По этим людям информация подтверждена на 100%. Это очень много депутатов местных советов и местного уровня. Большой сегмент политиков и правоохранителей и меньше корректировавших огонь,

– рассказала главная редактор ОО "Движение Честно" Ирина Федоров.

Херсон как областной центр был единственный временно оккупирован, потому что России там было на кого опереться. "Там россияне очень хорошо прорабатывали свои онкосвязи", – сказала она.

Правоохранительные органы возбудили очень много дел, но до судов доходит не так много, как хотелось бы. "Это проблема, в частности, и следствием. Мы хотим записать интервью с генпрокурором о том, почему так вяло идет этот процесс. Стоит вспомнить хотя бы Олега Царева.

Он стал предателем в 2014 году, а осудили его заочно в 2022 году. Это 8 лет. Украина не может так долго ждать, чтобы над каким-то предателем свершилось правосудие. И Царев – не последняя фамилия,

– акцентирует Федоров.

Главная проблема заключалась в том, добавляет она, что у нас не было политической воли. К сожалению, в Украине система правоохранительных органов и судебная система реагируют и действуют только тогда, когда она сформирована.

"Мы как государство не смогли дожать судебную реформу, а это крайне необходимо. Не могут только ВСУ освобождать территории как инструмент государства и защиты суверенитета, а мы будем сидеть и наблюдать годами, как там проходят суды по коллаборантам", – уверяет Федоров.

Она подчеркнула, что в парламенте до сих пор главой комитета по вопросам свободы слова остается Нестор Шуфрич – представитель партии "ОПЗЖ".

Война, свобода слова и Шуфрич – подчеркните, что здесь излишне,

– резюмировала главная редактор ОО "Движение Честно" Ирина Федоров.

Вся правда о коллаборантах / партизаны работают: смотрите видео

Государственная измена: последние новости