Крим атакують дрони: у Севастополі лунає тривога вдруге за добу
- У Севастополі вдруге за добу лунає повітряна тривога через атаки дронів, по яких працює ППО.
- Міноборони Росії повідомило про знешкодження 75 дронів ЗСУ, зокрема 23 над окупованим Кримом.
Дрони атакують Севастополь в окупованому Криму. Місцеві телеграм-канали повідомляють, що по них працюють сили ППО окупантів.
У місті лунає повітряна тривога. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.
Що відомо про атаку дронів у Криму?
Так званий губернатор Севастополя Міхаіл Растожаєв повідомляє, що ППО працює по дронах ЗСУ. Попередньо, за його словами, збито 2 дрони над акваторією Чорного моря.
Моніторингові телеграм-канали уточнюють, що загроза існує для населених пунктів Веселовка, Добрушино, Кільцево у Криму. БПЛА атакують з північного заходу. Водночас Севастополь і Бельбек атаковані з моря. Дрони фіксували й у напрямку Євпаторії.
Зазначимо, що Міноборони Росії звітувало про знешкодження вночі 75 дронів ЗСУ, зокрема 23 над територією окупованого Криму.
Повітряна тривога у Севасторолі звучить вже вдруге за 28 січня. Перша тривала 5 годин.
Україна завдала ударів ракетами "Фламінго" по Бєлгороду
OSINT– аналітики вказують, що Україна могла застосувати ракети "Фламінго" для ударів по військових об'єктах у Бєлгороді.
"Фламінго" атакували ТОВ "СКИФ-М" – підрядника виробництва російських військових літаків Су-34, Су-35, Су-57 і МіГ у Бєлгороді.
Увечері 24 січня в Бєлгороді відбулася масована атака. За словами місцевого губернатора, вона була навіть наймасштабніша коли-небудь.
У місті виникли проблеми з електропостачанням, була підозра на удар по ТЕЦ.