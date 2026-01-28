Крим атакують дрони: у Севастополі лунає тривога вдруге за добу

Дрони атакують Севастополь в окупованому Криму. Місцеві телеграм-канали повідомляють, що по них працюють сили ППО окупантів.

У місті лунає повітряна тривога. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Що відомо про атаку дронів у Криму?

Так званий губернатор Севастополя Міхаіл Растожаєв повідомляє, що ППО працює по дронах ЗСУ. Попередньо, за його словами, збито 2 дрони над акваторією Чорного моря.

Моніторингові телеграм-канали уточнюють, що загроза існує для населених пунктів Веселовка, Добрушино, Кільцево у Криму. БПЛА атакують з північного заходу. Водночас Севастополь і Бельбек атаковані з моря. Дрони фіксували й у напрямку Євпаторії.

Зазначимо, що Міноборони Росії звітувало про знешкодження вночі 75 дронів ЗСУ, зокрема 23 над територією окупованого Криму.

Повітряна тривога у Севасторолі звучить вже вдруге за 28 січня. Перша тривала 5 годин.

Україна завдала ударів ракетами "Фламінго" по Бєлгороду