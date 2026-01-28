Крым атакуют дроны: в Севастополе звучит тривога второй раз за сутки
- В Севастополе второй раз за сутки звучит воздушная тревога из-за атак дронов, по которым работает ПВО.
- Минобороны России сообщило об обезвреживании 75 дронов ВСУ, в том числе 23 над оккупированным Крымом.
Дроны атакуют Севастополь в оккупированном Крыму. Местные телеграм-каналы сообщают, что по ним работают силы ПВО оккупантов.
В городе раздается воздушная тревога. Об этом сообщают местные телеграмм-каналы.
Смотрите также Операторы СБС атаковали дронами Славянск-на-Кубани: НПЗ охватил масштабный пожар
Что известно об атаке дронов в Крыму?
Так называемый губернатор Севастополя Михаил Растожаев сообщает, что ПВО работает по дронам ВСУ. Предварительно, по его словам, сбито 2 дрона над акваторией Черного моря.
Мониторинговые телеграмм-каналы уточняют, что угроза существует для населенных пунктов Веселовка, Добрушино, Кольцево в Крыму. БПЛА атакуют с северо-запада. В то же время Севастополь и Бельбек атакованы с моря. Дроны фиксировали и в направлении Евпатории.
Отметим, что Минобороны России отчиталось об обезвреживании ночью 75 дронов ВСУ, в том числе 23 над территорией оккупированного Крыма.
Воздушная тревога в Севастороле звучит уже второй раз за 28 января. Первая длилась 5 часов.
Украина нанесла удары ракетами "Фламинго" по Белгороду
OSINT– аналитики указывают, что Украина могла применить ракеты "Фламинго" для ударов по военным объектам в Белгороде.
"Фламинго" атаковали ООО "СКИФ-М" – подрядчика производства российских военных самолетов Су-34, Су-35, Су-57 и МиГ в Белгороде.
Вечером 24 января в Белгороде произошла массированная атака. По словам местного губернатора, она была даже самая масштабная когда-либо.
В городе возникли проблемы с электроснабжением, было подозрение на удар по ТЭЦ.