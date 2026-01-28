Крым атакуют дроны: в Севастополе звучит тривога второй раз за сутки

Дроны атакуют Севастополь в оккупированном Крыму. Местные телеграм-каналы сообщают, что по ним работают силы ПВО оккупантов.

В городе раздается воздушная тревога. Об этом сообщают местные телеграмм-каналы.

Что известно об атаке дронов в Крыму?

Так называемый губернатор Севастополя Михаил Растожаев сообщает, что ПВО работает по дронам ВСУ. Предварительно, по его словам, сбито 2 дрона над акваторией Черного моря.

Мониторинговые телеграмм-каналы уточняют, что угроза существует для населенных пунктов Веселовка, Добрушино, Кольцево в Крыму. БПЛА атакуют с северо-запада. В то же время Севастополь и Бельбек атакованы с моря. Дроны фиксировали и в направлении Евпатории.

Отметим, что Минобороны России отчиталось об обезвреживании ночью 75 дронов ВСУ, в том числе 23 над территорией оккупированного Крыма.

Воздушная тревога в Севастороле звучит уже второй раз за 28 января. Первая длилась 5 часов.

