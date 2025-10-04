Аеропорт у Мюнхені увечері у п'ятницю, 3 жовтня, вже вдруге тимчасово призупиняв роботу через появу безпілотників у повітряному просторі. За попередньою інфомацією, це були військові дрони.

У зв'язку з цим закривали злітно-посадкові смуги та скасовували рейси. Про це пише німецька газета Bild із посиланням на джерела, передає 24 Канал.

Що відомо про БпЛА, які літали над аеропортом?

Видання пише, що помічені над аеропортом у Мюнхені безпілотники насправді були військовими розвідувальними апаратами. Поки адміністрація аеропорту не повідомляє про постраждалих або пошкодження інфраструктури.

Наразі намагаються з'ясувати всі подробиці та обставини появи дронів у повітряному просторі. Через їхню присутність тимчасово закривали обидві злітно-посадкові смуги. Це було друге закриття летовища менш ніж за добу.

Дані з офіційного сайту аеропорту свідчать про те, що з 20:35 за місцевим часом щонайменше 10 рейсів були перенаправлені в інші місця. Крім вищезгаданого, ще кілька літаків кружляли в небі в очікуванні дозволу на посадку.

Що цьому передувало?