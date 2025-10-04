Аэропорт в Мюнхене вечером в пятницу, 3 октября, уже второй раз временно приостанавливал работу из-за появления беспилотников в воздушном пространстве. По предварительной информации, это были военные дроны.

В связи с этим закрывали взлетно-посадочные полосы и отменяли рейсы. Об этом пишет немецкая газета Bild со ссылкой на источники, передает 24 Канал.

Что известно о БПЛА, которые летали над аэропортом?

Издание пишет, что замеченные над аэропортом в Мюнхене беспилотники на самом деле были военными разведывательными аппаратами. Пока администрация аэропорта не сообщает о пострадавших или повреждениях инфраструктуры.

Сейчас пытаются выяснить все подробности и обстоятельства появления дронов в воздушном пространстве. Из-за их присутствия временно закрывали обе взлетно-посадочные полосы. Это было второе закрытие аэропорта менее чем за сутки.

Данные с официального сайта аэропорта свидетельствуют о том, что с 20:35 по местному времени по меньшей мере 10 рейсов были перенаправлены в другие места. Кроме вышеупомянутого, еще несколько самолетов кружили в небе в ожидании разрешения на посадку.

Что этому предшествовало?