100 доларів: це скільки гривень сьогодні

6 грудня офіційний курс долара в Україні – 42,18 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

За даними видання "Мінфін", у банку середній курс долара, станом на сьогодні, такий:

В обмінниках курс також дещо змінився:

На початку грудня курс долара сильно не зміниться. Зокрема, на міжбанку ця валюта перебуватиме в діапазоні – 42,20 – 42,70 гривні за долар протягом 1 – 7 грудня. Водночас на готівковому ринку люфт коливань буде: 42,30 – 42,80 гривні за долар.

Очікується, що протягом грудня в Україні знизиться попит на валюту. Імовірно, він буде у 1,5 – 2 рази менше ніж раніше.