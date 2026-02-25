Зимовий енергетичний план: як 100 мільйонів від ЄС змінять ситуацію в енергетиці

ЄС надасть Україні підтримку для енергосфери. Йдеться не про конкретне обладнання для ремонту, а про план стабілізації системи та забезпечення стабільності до наступної зими.

Які результати зустрічі з представниками ЄС?

Про те, чого очікувати Україні, йдеться в повідомленні Юлії Свириденко.

Прем'єр-міністерка повідомила, що зустрілася з Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та Президентом Європейської ради Антоніу Коштою.

Сьогодні було оголошено про надання нового пакета енергетичної допомоги обсягом 100 мільйонів євро. Разом з ЄС ми будемо працювати над новим Зимовим енергетичним планом на 2026 – 2027 роки,

– зазначила Свириденко.

Вона додала, що це вагомий внесок для української енергетики. Адже дбати про енергетичну стійкість та відновлення системи до наступної зими – варто вже зараз. Особливо, тому що ворог не змінює цілей і продовжує бити по енергетиці.

Зокрема міністерка наголосила, що для України є важливою фінансова допомога у 90 мільярдів євро, яку, за рішенням ЄС, нададуть в межах програми EU Support Loan for Ukraine.

Вона (допомога – 24 Канал) дозволить забезпечити макрофінансову стабільність, підтримати обороноздатність та гарантувати безперебійну роботу ключових функцій держави в умовах війни,

– пояснила прем'єрка.

Юлія Свириденко також зазначила, що з початку повномасштабної війни ЄС надав Україні понад 200 мільярдів євро військової, фінансової та гуманітарної підтримки.

Чим Україні допомагають партнери?

У межах саміту "Україна – Країни Північної Європи та Балтії" партнери пообіцяли надати допомогу:

на оборонні потреби – 12,5 мільярда євро;

на енергетику – 918 мільйонів євро.

Володимир Зеленський зазначив, що основну увагу на саміті приділили гарантіям безпеки:

Щоб унеможливити нову агресію та забезпечити тривалу стабільність для всієї Європи,

– сказав президент.

Водночас він подякував партнерам за підтримку та додав, що головним залишається досягнення миру.

Що ще відомо про допомогу від партнерів у 2026 році?