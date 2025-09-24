Мільярдну суму націоналізували у ході розслідування розтрати майна українського банку. Активи належать компанії, яка має тісний зв’язок із російським букмекерським брендом.

Що відомо про націоналізацію активів?

Триває досудове розслідування у масштабному провадженні щодо протиправного відчуження майна одного з українських банків, повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Генпрокурора.

Дивіться також Генпрокурор вивчить справу екссудді Тандира, яку розглядають уже 2 роки

За даними слідства, в 2022–2023 роках ексвиконувач обов’язків Голови Правління банку у змові з іншими посадовцями банку організували розтрату 8 об’єктів нерухомості, що належали банківській установі. Наразі йому повідомлено про підозру.

Раніше підозри також отримали ще 6 співучасників, причетних до відчуження майна банку. Під час слідства встановили, що компанії залучені до схеми, ймовірно, мають тісний зв’язок із російським букмекерським брендом 1xBet. Проти нього в Україні застосовані санкції.

Тому їхні грошові активи за клопотаннями прокурорів були арештовані та передані в управління АРМА. Загальний розмір перерахованих до державного бюджету коштів становить майже 2,5 мільярдів гривень, з яких близько 500 мільйонів – дохід, отриманий АРМА під час управління цими активами. Зазначені кошти спрямують до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Крім того, за клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора арештовано і передано до АРМА ще 39 об’єктів нерухомого майна банку, орієнтовна вартість яких складає майже 1 мільярд гривень.

Нагадаємо, що санкції проти букмекера 1xBet запровадили у 2023 році, повідомляє 24 Канал з посиланням на указ Президента №145/2023 від 10 березня 2023 року.

Серед зареєстрованих в Україні букмекерських компаній під санкції потрапили "Твоя беттінгова компанія" (1xBet), "Паріматч" (PARIMATCH), "Плей Фан Інвестмент" (ФАН СПОРТ). Останній анулювали ліцензію в грудні 2022 року.

Які ще активи росіян та компаній стягнули на користь України?