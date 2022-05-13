Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, таке рішення зарадить дефіциту пального.

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"У нас є рішення суду, яке передбачає передачу відповідного майна державі. Ми його виконуємо. Позиція тут чітка: активи Росії та пов'язаних із нею компаній в Україні мають перейти нашій державі й працювати на благо нашої країни та всіх українців", – сказав Шмигаль.



Уряд ухвалює рішення націоназувати Glusco / Фото Урядового порталу

Україні потрібна енергетична незалежність

Шмигаль наголосив, що одним з головних чинників відновлення України є її повна енергетична незалежність України. Насамперед мовиться про суттєве збільшення власного видобутку газу, щоб повністю забезпечувати свої потреби.

Ми довели, що здатні не лише самостійно забезпечити себе електроенергією, але й експортувати її в Європу. Це особливо актуально після приєднання української енергосистеми до європейської ENTSO-E,

– зазначив Шмигаль.

Він додав, що нещодавно державне підприємство "Укргідроенерго" розпочало постачати електроенергію в Молдову. Також для експорту української атомної енергії планують відновити роботу ліній електропередач із Польщею. Шмигаль вважає, що це дозволить Європі швидше відмовитись від російського газу.

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