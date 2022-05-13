Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, таке рішення зарадить дефіциту пального.
До теми Понад сотня авто, земельні ділянки та будівлі: суд арештував майно родичів Медведчука та Козака
"У нас є рішення суду, яке передбачає передачу відповідного майна державі. Ми його виконуємо. Позиція тут чітка: активи Росії та пов'язаних із нею компаній в Україні мають перейти нашій державі й працювати на благо нашої країни та всіх українців", – сказав Шмигаль.
Уряд ухвалює рішення націоназувати Glusco / Фото Урядового порталу
Україні потрібна енергетична незалежність
Шмигаль наголосив, що одним з головних чинників відновлення України є її повна енергетична незалежність України. Насамперед мовиться про суттєве збільшення власного видобутку газу, щоб повністю забезпечувати свої потреби.
Ми довели, що здатні не лише самостійно забезпечити себе електроенергією, але й експортувати її в Європу. Це особливо актуально після приєднання української енергосистеми до європейської ENTSO-E,
– зазначив Шмигаль.
Він додав, що нещодавно державне підприємство "Укргідроенерго" розпочало постачати електроенергію в Молдову. Також для експорту української атомної енергії планують відновити роботу ліній електропередач із Польщею. Шмигаль вважає, що це дозволить Європі швидше відмовитись від російського газу.
Інше арештоване майно Медведчука: останні новини
- Державне бюро розслідувань 5 травня повідомило, що вони провели 6 обшуків у родичів Віктора Медведчука та його соратника Дмитра Козака. Перед тим обшуки проводили ще 27 квітня. Зазначили, що на заарештованих рахунках було понад 40 мільйонів гривень.
- Слідчі працювали на шести об'єктах, один з яких на Київщині, а інші на Львівщині. Кошти та майно, які Медведчук та Козак отримали незаконно, підуть на потребу української армії.
- Також у ДБР розповіли, що заарештували понад 100 автомобілів, земельні ділянки та будівлі. Вартість всього становить понад 80 мільйонів гривень.