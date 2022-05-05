У відомстві зазначили, що на заарештованих рахунках було понад 40 мільйонів гривень. Там також нагадали, що 27 квітня провели обшуки 22 об'єктах на Львівщині, які належать родичам нардепів.

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Другий обшук у рідних Медведчука та Козака

Тепер ДБР продовжує роботу щодо виявлення незаконно набутого майна Віктора Медведчука, Тараса Козака та їхніх родичів.

4 травня працівники Територіального управління ДБР Львова провели чергові обшуки на об'єктах, пов'язаних з родинами депутатів. Слідчі дії відбувалися за шістьма адресами, одна з них – на Київщині, решта – на території Львівської області,

– зазначили в ДБР.

Ці обшуки провели в межах кримінального провадження за підозрою у зловживанні владою та порушенні правил охорони або використання надр та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Сім'ї двох екснардепів є суб’єктами в справі про незаконний видобуток піску на двох кар'єрах у Львівські області.

Коштовності та гроші підуть на Збройні Сили

У Державному Бюро Розслідувань заявили, що продовжують пошук та передачу коштів та майна, отриманих сумнівним шляхом, на потреби Збройних Сил України. Під час цього обшуку вилучили цінні картини, предмети антикваріату та інші коштовності. Далі на них мають накласти арешт та передати до Національного агентства з управління активами.

Затримання Медведчука

Напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну Віктор Медвдечук втік з під домашнього арешту.

12 квітня лідера ОПЗЖ затримали співробітники СБУ. У формі ЗСУ він намагався втекти до Придністров'я. У цьому йому допомагало ФСБ, але СБУ виявилася вправнішою.

Медведчук звертався до російського диктатора Володимира Путіна, з проханням обміну його на захисників Маріуполя. Але в Кремлі довго ігнорували це звернення, але згодом сказали, що їх це не цікавить.

Дивіться звернення Медведчука щодо можливого обміну: