Що відомо про націоналізацію активів?
Триває досудове розслідування у масштабному провадженні щодо протиправного відчуження майна одного з українських банків, повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Генпрокурора.
За даними слідства, в 2022–2023 роках ексвиконувач обов’язків Голови Правління банку у змові з іншими посадовцями банку організували розтрату 8 об’єктів нерухомості, що належали банківській установі. Наразі йому повідомлено про підозру.
Раніше підозри також отримали ще 6 співучасників, причетних до відчуження майна банку. Під час слідства встановили, що компанії залучені до схеми, ймовірно, мають тісний зв’язок із російським букмекерським брендом 1xBet. Проти нього в Україні застосовані санкції.
Тому їхні грошові активи за клопотаннями прокурорів були арештовані та передані в управління АРМА. Загальний розмір перерахованих до державного бюджету коштів становить майже 2,5 мільярдів гривень, з яких близько 500 мільйонів – дохід, отриманий АРМА під час управління цими активами. Зазначені кошти спрямують до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.
Крім того, за клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора арештовано і передано до АРМА ще 39 об’єктів нерухомого майна банку, орієнтовна вартість яких складає майже 1 мільярд гривень.
Нагадаємо, що санкції проти букмекера 1xBet запровадили у 2023 році, повідомляє 24 Канал з посиланням на указ Президента №145/2023 від 10 березня 2023 року.
Серед зареєстрованих в Україні букмекерських компаній під санкції потрапили "Твоя беттінгова компанія" (1xBet), "Паріматч" (PARIMATCH), "Плей Фан Інвестмент" (ФАН СПОРТ). Останній анулювали ліцензію в грудні 2022 року.
Які ще активи росіян та компаній стягнули на користь України?
Активи російського чиновника Сергія Калашника на суму понад 95 мільйонів гривень були конфісковані на користь України за підтримку війни та голосування за визнання "ЛНР" і "ДНР".
У 2024 році Україна націоналізувала активи компанії "Вінницяпобутхім", яка належала російському олігарху Віктору Кононову. Націоналізація включає передачу державі усіх акцій компанії, банківських рахунків, промислових потужностей та нерухомості з загальною вартістю понад 2 мільярди гривень.
А у 2022 році Україна націоналізувала понад 170 заправок Glusco, які пов'язували з Медведчуком.