Что известно о национализации активов?

Продолжается досудебное расследование в масштабном производстве по противоправному отчуждению имущества одного из украинских банков, сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Генпрокурора.

По данным следствия, в 2022–2023 годах экс-исполняющий обязанности Председателя Правления банка в сговоре с другими должностными лицами банка организовали растрату 8 объектов недвижимости, принадлежавших банковскому учреждению. Сейчас ему сообщено о подозрении.

Ранее подозрения также получили еще 6 соучастников, причастных к отчуждению имущества банка. Во время следствия установили, что компании привлечены к схеме, вероятно, имеют тесную связь с российским букмекерским брендом 1xBet. Против него в Украине применены санкции.

Поэтому их денежные активы по ходатайству прокуроров были арестованы и переданы в управление АРМА. Общий размер перечисленных в государственный бюджет средств составляет почти 2,5 миллиардов гривен, из которых около 500 миллионов – доход, полученный АРМА при управлении этими активами. Указанные средства направят в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Кроме того, по ходатайству прокуроров Офиса Генерального прокурора арестовано и передано в АРМА еще 39 объектов недвижимого имущества банка, ориентировочная стоимость которых составляет почти 1 миллиард гривен.

Напомним, что санкции против букмекера 1xBet ввели в 2023 году, сообщает 24 Канал со ссылкой на указ Президента №145/2023 от 10 марта 2023 года.

Среди зарегистрированных в Украине букмекерских компаний под санкции попали "Твоя беттинговая компания" (1xBet), "Париматч" (PARIMATCH), "Плей Фан Инвестмент" (ФАН СПОРТ). Последней аннулировали лицензию в декабре 2022 года.

Какие еще активы россиян и компаний взыскали в пользу Украины?