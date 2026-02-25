Роботизовані системи в Україні: як Литва збирає мільйони на український фронт

Литва продовжує активно підтримувати українців. Це не лише про державну допомогу, а й про локальні збори на потреби української армії. Так, одна з кампаній зібрала 4 мільйони на робототехнічні технології.

Скільки грошей зібрали на допомогу?

Про те, на що спрямують литовські кошти, йдеться в матеріалі LRT.

Благодійна кампанія "Radarom!" зібрала на підтримку України 4 мільйони євро і це ще не межа. До збору планують долучити корпоративні пожертви та кошти, зібрані через аукціони.

Війна змінюється, вона рухається в технологічному напрямку – ми це чітко бачимо. Коли ми отримуємо запити, ми бачимо, що війна набуває різних форм,

– зазначив Йонас Оман, співзасновник литовської організації "Blue/Yellow".

Тож за ці гроші для України закуплять робототехнічні системи оборони та медичної евакуації. Обладнання планують відправити на передову, щоб допомогти військовим та забезпечити їх сучасними технологіями.

Як Литва допомагає Україні?

Нещодавно президент Гітанас Науседа розповів, що обсяг військової допомоги, яку Литва надала Україні, перевищує 1 мільярд євро.

Литва залишається серед найактивніших прихильників України: загальний обсяг військової допомоги вже перевищив один мільярд євро, а у 2025 році військова підтримка Литви досягла 0,28% ВВП, що перевищило двостороннє зобов’язання перед Україною,

– пояснив Науседа.

Зокрема він додав, що Литва активно бере участь у міжнародних ініціативах на підтримку України. Йдеться про постачання боєприпасів та коаліцію з розмінування.

Як Україні допомагають міжнародні партнери?