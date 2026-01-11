500 доларів: це скільки у гривнях зараз

Курс долара в Україні зараз стабільний. Цьому сприяє політика регулятора. Як показують прогнози, різких стрибків курсу американської валюти найближчим часом не очікується.

Який курс долара в Україні зараз? Станом на 10 січня, офіційний курс долара в Україні складав – 42,99 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ. Читайте також "Дуже серйозні козирі": Зеленський пропонує Трампу угоду про вільну торгівлю За даними видання "Мінфін", у банках середній курс долара, змінився таким чином: купівля – 42,70 гривні за долар США;

продаж – 43,38 гривні за долар США. А от в обміннику ситуація така: купівля – 43,29 гривні за долар США;

продаж – 43,45 гривні за долар США. Яку суму потрібно мати, щоб придбати 500 доларів? для придбання 500 доларів у банку, потрібно мати приблизно – 21 690 гривень;

в обміннику для покупки 500 доларів необхідно орієнтовно – 21 725 гривень. Скільки гривень можна отримати, якщо здати 500 доларів зараз? якщо здати 500 доларів в банк, можна виручити приблизно – 21 350 гривень;

а от за 500 доларів в обміннику вдасться отримати орієнтовно – 21 645 гривень. Як змінюватиметься курс долара у січні? Наразі в Україні діє режим керованої гнучкості. Тобто, регулятор м'яко контролює ситуацію на валютному ринку. Зокрема, завдяки валютним інтервенціям.

На курс долара в Україні впливає багато факторів. Одними з основних є – інтенсивність, а також тривалість бойових дій.

Згідно з прогнозами, офіційний курс долара у січні відчутно не зміниться. Валюта буде в межах 42 – 42,80 гривень.