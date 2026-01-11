500 доларів: це скільки у гривнях зараз
- Офіційний курс долара в Україні станом на 10 січня становить 42,99 гривні.
- Для придбання 500 доларів у банку потрібно приблизно 21 690 гривень, а в обміннику 21 725 гривень.
Курс долара в Україні зараз стабільний. Цьому сприяє політика регулятора. Як показують прогнози, різких стрибків курсу американської валюти найближчим часом не очікується.
Який курс долара в Україні зараз?
Станом на 10 січня, офіційний курс долара в Україні складав – 42,99 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
За даними видання "Мінфін", у банках середній курс долара, змінився таким чином:
- купівля – 42,70 гривні за долар США;
- продаж – 43,38 гривні за долар США.
А от в обміннику ситуація така:
- купівля – 43,29 гривні за долар США;
- продаж – 43,45 гривні за долар США.
Яку суму потрібно мати, щоб придбати 500 доларів?
- для придбання 500 доларів у банку, потрібно мати приблизно – 21 690 гривень;
- в обміннику для покупки 500 доларів необхідно орієнтовно – 21 725 гривень.
Скільки гривень можна отримати, якщо здати 500 доларів зараз?
- якщо здати 500 доларів в банк, можна виручити приблизно – 21 350 гривень;
- а от за 500 доларів в обміннику вдасться отримати орієнтовно – 21 645 гривень.
Як змінюватиметься курс долара у січні?
Наразі в Україні діє режим керованої гнучкості. Тобто, регулятор м'яко контролює ситуацію на валютному ринку. Зокрема, завдяки валютним інтервенціям.
На курс долара в Україні впливає багато факторів. Одними з основних є – інтенсивність, а також тривалість бойових дій.
Згідно з прогнозами, офіційний курс долара у січні відчутно не зміниться. Валюта буде в межах 42 – 42,80 гривень.