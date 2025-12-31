6 500 гривень від держави: хто з пенсіонерів має право на виплату і на що її витратити
- 6 500 гривень "Зимової підтримки" надається українцям, які постраждали від війни або опинилися у скрутних обставинах, зокрема дітям, ВПО та самотнім пенсіонерам.
- Отримані кошти можна витратити на теплий одяг, взуття, лікарські засоби та вітаміни протягом 180 днів у безготівковій формі.
Узимку значна частина українців вже отримали чи отримають 6 500 гривень від держави, у переліку також є одна з категорій пенсіонерів. Гроші можна буде витратити на теплий одяг, лікарські засоби тощо.
Хто може отримати 6 500 гривень "Зимової підтримки"?
Грошова допомога цьогоріч передбачена українцям, які найбільше постраждали від війни чи опинилися в скрутних життєвих обставинах, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.
На отримання допомоги мають право такі категорії громадян:
- діти до 18 років у малозабезпечених сім’ях;
- діти із числа ВПО, які є одержувачами допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам і на 1 листопада 2025 року не досягли 18 років;
- діти, над якими встановлено опіку чи піклування (на кожну дитину до 18 років);
- діти, у тому числі з інвалідністю, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях;
- особи з інвалідністю І групи, які є одержувачами допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам;
- одинокі пенсіонери, чия пенсія не перевищує 4 прожиткові мінімуми для непрацездатних осіб станом на 1 січня 2025 року (9 444 гривні), і які отримують надбавку на догляд.
Виплату автоматично нараховували у листопаді, проте якщо вона не надійшла, можна було подати заяву до ПФУ до 17 грудня. У 2026 році подати заяву на отримання коштів неможливо, проте отримувачі зможуть витратити свою допомогу.
На що можна витратити 6 500 гривень у 2026 році?
Допомога для проходження зимового періоду надається виключно в безготівковій формі. Отримані кошти дозволено використати протягом 180 днів тільки на такі категорії товарів:
- одяг і взуття для зимового періоду;
- лікарські засоби;
- вітаміни та засоби для підтримки здоров’я в холодну пору року.
Оплата можлива у магазинах та аптеках, які приймають картки українських банків або Дія.Картку.
Зауважте! Розмір отриманої допомоги не враховується під час обчислення сукупного доходу сім’ї для отримання всіх видів соціальної допомоги та субсидії на житлово-комунальні послуги.
Які є надбавки та доплати для пенсіонерів?
Одинокі пенсіонери в Україні можуть отримувати надбавку до пенсії та соціальну допомогу, розмір якої залежить від прожиткового мінімуму. З 2026 року соцдопомога на догляд для одиноких пенсіонерів становитиме понад тисячу гривень.
Надбавка до пенсії є для чоловіків з понад 35 років та жінок з понад 30 років стажу, якщо пенсію призначено після жовтня 2011 року. Доплата складає 1% від пенсії за кожен повний рік стажу понад норму, але не більше 1% від прожиткового мінімуму. Наприклад, пенсіонери з 30 роками страхового стажу та пенсією понад мінімальну отримують доплату 708 гривень.
Також пенсіонери в Україні від 70 років отримують вікову надбавку до 300 гривень щомісяця, яка зростає для тих, хто досягає 75 і 80 років. Доплата нараховується автоматично для пенсіонерів із пенсією до 10 340 гривень і не нараховується працюючим пенсіонерам.