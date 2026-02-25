Європа сама хоче дати Україні кредит на 90 мільярдів: економіст назвав головну причину

У Європейському Союзі готові надати Україні кредит на 90 мільярдів євро. Однак це рішення блокує Угорщина. Це проросійська позиція, але європейцям вигідно знайти спосіб, аби переконати угорську владу змінити рішення.

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповів 24 Каналу, що вето Віктора Орбана щодо фінансування України є суттєвою проблемою. Але, на його думку, Європа дуже хоче, щоб наша держава отримала ті 90 мільярдів євро.

Чому Європа хоче фінансово допомагати Україні?

Олег Пендзин зауважив, що є одна причина, чому європейці шукають методи, як надати Україні необхідну фінансову допомогу.

Поки ми маємо ті гроші – ми воюємо. Поки ми воюємо – Росія не починає агресію проти країн Балтії. Чим довше в Україні війни, тим більше відкладається період, коли Росія може зазіхнути на нові території,

– пояснив він.

З огляду на це, у Європейському Союзі, ймовірно, докладуть максимум зусиль, щоб знайти спосіб, як переконати Угорщину погодити надання Україні кредиту на 90 мільярдів євро, або як обійти вето Орбана.

Скільки Україні потрібно грошей для ведення війни?

Економіст вважає, що мирні переговори, які зараз тривають, не матимуть суттєвого впливу на швидке завершення війни.

Важливо! В інтерв'ю Forbes голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев попередив про ризик браку коштів уже у квітні 2026 року, адже держава фактично витрачає ресурси, заплановані на друге півріччя. За його словами, занепокоєння поділяє і міністр фінансів Сергій Марченко.

З відкритих джерел відомо, що кожного року Україна в середньому отримує воєнно-технічної допомоги від партнерів на 40 мільярдів доларів.

Окрім цього, наша держава спрямовує на безпеку й оборону у 2026 році 2,8 трильйона гривень. 40 мільярдів доларів – це приблизно 1,7 трильйона гривень. Разом – нам треба мати 4,5 трильйона гривень тільки для того, щоб воювати без додаткових запозичень,

– зауважив Олег Пендзин.

Окрім цього, за його словами, Україні для виконання соціальних зобов'язань потрібно мати, зокрема запозичити, 2 трильйони гривень.

Отже, для того, щоб наша держава воювала так, як зараз, але без будь-яких запозичень, треба дохідну частину державного бюджету у розмірі 6,5 трильйонів гривень. Фактично ми маємо 2,8 трильйона,

– підкреслив економіст.

Це означає, що Україна зараз не може вести війну без запозичень. Тому надзвичайно важливо, щоб наша держава і далі отримувала гроші від Європейського Союзу.

Що відомо про 90 мільярдів євро кредиту від ЄС?