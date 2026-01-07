Міжнародні активи підсанкційного "Лукойлу": ЗМІ назвали двох потенційних покупців

Американська енергетична компанія Chevron Corp. та інвестиційна компанія Quantum Energy Partners об’єднають свої зусилля. Вони прагнуть для придбати міжнародні активи російської нафтової компанії Lukoil PJSC, що перебуває під санкціями.

Що відомо про придбання активів "Лукойлу"?

Про це свідчать дані газети Financial Times, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Читайте також Популярний в Україні: облігації одного з месенджерів заморожені через санкції

Chevron і Quantum поділять між собою портфель активів, до якого входять:

видобуток нафти й газу; переробні потужності; мережа автозаправних станцій.

Lukoil оцінює ці активи у 22 мільярди доларів.

Крок відбувається після того, як уряд США у жовтні оголосив санкції проти двох найбільших виробників сирої нафти в Росії – Rosneft PJSC та Lukoil,

– йдеться у матеріалі.

Трейдер сировинних товарів Gunvor Group спершу планував придбати міжнародні активи "Лукойл". Проте відмовився від угоди після різкої критики з боку США, які заявили, що заблокують операцію та звинуватили компанію у зв’язках із Кремлем.

Quantum купує активи у співпраці зі своєю портфельною компанією Artemis Energy, що базується в Лондоні.

Chevron має диверсифікований портфель розвідки та видобутку по всьому світу і продовжує оцінювати потенційні можливості,

– заявив речник компанії в електронному коментарі для Bloomberg News.

Він додав, що в усіх своїх діях Chevron дотримується кодексу ділової етики та виконує закони й норми, що стосуються бізнесу.

Цікаво! Chevron і Quantum входять до зростаючого переліку претендентів на неросійські активи "Лукойл". Серед інших зацікавлених компаній – Exxon Mobil Corp., еміратський конгломерат International Holding Co., саудівська Midad Energy та Carlyle Group, яка залучила Goldman Sachs Group Inc. для допомоги у поданні заявки.

Нагадаємо, що міжнародні активи "Лукойлу" повинні продати до закінчення ліцензії від США – 13 грудня 2025 року. Проте деякі компанії відмовилися від купівлі. Про це йдеться у документі Мінфіну США.

Як зазначалося, саме через активи досі не продали й продовжили ліцензію ще на місяць – до 17 січня 2026 року.

Зверніть увагу! До цієї дати дозволяються всі операції щодо узгодження та підписання договорів з "Лукойлом" і щодо продажу іноземних активів компанії.

Що ще відомо щодо "Лукойлу"?