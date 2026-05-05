Росія знову обстріляла енергетику: які наслідки та чи вимикатимуть світло по Україні

У ніч на 5 травня російські військові вкотре атакували Україну. Під ударами опинилися об'єкти енергетичної інфраструктури.

Які наслідки нової атаки по енергетиці?

Унаслідок обстрілів є знеструмлені споживачі в чотирьох областях. Деталі розповіли в Міністерстві енергетики.

Дивіться також ЗАЕС на трьох: чому Україна проти поділу з росіянами і чому це може бути вигідно США

Без електроенергії тимчасово залишилася частина споживачів на Дніпропетровщині, Запоріжжі, Сумщині та Харківщині.

Аби якнайшвидше заживити абонентів, енергетики працюють у посиленому режимі, відновлювальні роботи тривають цілодобово.

Окрім того, вночі ворог комбіновано атакував газовидобувні об'єкти в Полтавській та Харківській областях – дронами та балістикою. Нафтогаз заявив про значні руйнування та втрату видобутку. На місці працюють фахівці, оцінка наслідків триває.

Важливо! Унаслідок атаки загинули троє працівників газовидобувного об'єкта та двоє рятувальників ДСНС. 24 Канал висловлює щирі співчуття їхнім родинам і близьким.

Чи вимикатимуть світло по Україні?

Попри російський обстріл, вводити планові обмеження для українців 5 травня не планують.

Щоправда, активне енергоспоживання все ж варто перенести на денний час, тобто період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій, – з 10:00 до 16:00.

Натомість у вечірні години зберігається необхідність в ощадливості. Обмежувати користування потужними електроприладами просять з 18:00 до 22:00.

В Укренерго попередили, що ситуація в енергосистемі може змінюватись. Громадянам радять стежити за оновленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах свого обленерго.

Як Україна готується до наступної зими?