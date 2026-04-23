Укр Рус
Світло зникло у 7 регіонах, поранена людина: які наслідки російських обстрілів
23 квітня, 11:02
3

Світло зникло у 7 регіонах, поранена людина: які наслідки російських обстрілів

Ірина Гайдук
Основні тези
  • Російські удари призвели до знеструмлення в семи регіонах України, зокрема в Донецькій, Сумській, Полтавській, Херсонській, Дніпропетровській, Харківській та Запорізькій областях.
  • Внаслідок атаки на енергооб’єкт у Миколаївській області поранено одного працівника, споживання електроенергії в Україні зросло на 4,9% через похолодання та хмарну погоду.

Росія вкотре завдала ударів по українській енергетичній системі у ніч на четвер, 23 квітня. Як наслідок, на ранок зафіксували нові знеструмлення, а в одному з регіонів поранень зазнала людина.

Які регіони постраждали внаслідок атак? 

Внаслідок обстрілів російської армії постраждали споживачі у семи регіонах, повідомляє Міненерго

Частково без світла після атак залишилися домогосподарства у таких областях: 

  • Донецька;
  • Сумська;
  • Полтавська;
  • Херсонська;
  • Дніпропетровська;
  • Харківська;
  • та Запорізька. 

Наразі у тих районах, де дозволяє безпекова ситуація, працюють аварійні бригади. У відомстві наголосили, що відновлювальні роботи тривають цілодобово. 

Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів, 
– додали в Міненерго. 

Водночас не ворог завдав не лише знеструмлень. Під час атаки на енергооб’єкт у Миколаївській області поранень зазнав один із працівників підприємства. Йому надали необхідну допомогу. 

Зауважте! Планових графіків відключення світла в Україні 22 квітня не вводили. Міненерго пише, що  обмежень не прогнозується. Але радить стежити за змінами в енергопостачанні на офіційних сторінках свого обленерго, адже ситуація в системі може змінитися. 

Яка споживання електроенергії сьогодні? 

Разом з тим споживання електроенергії у четвер в Україні зросло, повідомляє Укренерго. Станом на 9:30 ранку українці використовували на 4,9% більше електрики, ніж в той самий час 22 квітня. 

Причин збільшення споживання світла енергетики називають кілька: 

  • Похолодання порівняно з попереднім днем змушує українців більше використовувати електроенергії, зокрема, для обігріву.
  • Хмарна погода на значній частині території України знижує активність сонячних електростанцій побутових споживачів, тому вони більше беруть електрики із загальної мережі. 

Тому енергетики радять ощадливо споживати електроенергію у четвер, особливо у вечірні години. 

Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами з 18:00 до 22:00, 
– закликали в Укренерго. 

Зауважте! Ощадливість у споживанні світла допоможе знизити загальне навантаження на енергетичну систему країни. 

Де останнім часом були відключення світла і чому? 

  • Увечері 20 квітня у Рівному частина житлових будинків тимчасово залишилася без електропостачання. У  Рівненської ОВА пояснили, що це сталося через аварійне відключення в мережі. 

  • 18 квітня російські війська атакували енергетичну інфраструктуру в Ніжинському районі Чернігівської області. Внаслідок удару було пошкоджено важливий енергооб’єкт, що призвело до знеструмлення близько 380 тисяч споживачів.

  • Раніше, 16 квітня, без електроенергії залишилися Херсон і Миколаїв після чергових обстрілів. Енергетичні служби працювали над ліквідацією наслідків атак та поступовим відновленням електропостачання.