Другий за величиною нафтопереробний завод Росії перестав працювати після атаки БпЛА

Україна 5 травня атакувала дронами Кіришський НПЗ у Ленінградській області. Внаслідок удару підприємтво повністю перестало працювати.

На заводі пошкоджено три з чотирьох дистиляційних установок. Про це повідомили в Reuters.

Що відомо про завод та атаку ЗСУ?

Українські дрони 5 травня атакували один із найбільших НПЗ у Росії у Кірішах. Безпілотники пошкодили три з його чотирьох установок перегонки сирої нафти.

І Росія, і Україна використовують рої далекобійних дронів, щоб спробувати зруйнувати життєво важливу інфраструктуру далеко за лінією фронту,

– заявили у виданні.

Блоки розподілу повітря є ключовим елементом будь-якого нафтопереробного заводу, а без них підприємство не зможе працювати.

СБУ заявила про ураження Кіришського НПЗ. Завод, розташований приблизно за 800 кілометрів від українського кордону, цього року вже неодноразово зазнавав атак безпілотників.

Також потужність заводу – близько 20 мільйонів тонн на рік, а фактична переробка – близько 18 мільйонів тонн, або приблизно 7% від загального обсягу в Росії; НПЗ був одним із ключових постачальників дизельного пального.

Командувач СБС ЗСУ "Мадяр" підтвердив інформацію щодо удару по НПЗ та наголосив для важливості такого підприємства для окупантів.

Важливо! Україна атакувала НПЗ "Кірішінафтооргсинтез" у Ленінградській області, який входить у трійку найбільших заводів в Росії, з потужністю 17 мільйонів тонн переробки нафти. Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан зауважив 24 Каналу, що Володимир Путін отримує великі гроші від цього об'єкта через певний механізм. Тому це дуже хороша ціль у Росії.

Останні новини про успішні атаки БпЛА на територію Росії

У Чебоксарах у Чувашії зафіксовано влучання ракети FP-5 "Фламінго" по заводу "ВНІІР-Прогрес", що виробляє навігаційні модулі для БпЛА та балістики.

У Росії запроваджували обмеження у понад десятку аеропортів, а в багатьох містах, як-от Москва, Санкт-Петербург і Казань, були повідомлення про вибухи й роботу ППО.

Порт у Приморську, Ленінградська область, 3 травня атакували невідомі дрони, викликавши пожежі. Імовірно, був уражений нафтоналивний причал та ЗРПК "Панцир".

Українські дрони 3 травня завдали удару по аеродрому "Шагол" у Челябінську, знищивши російські винищувачі Су-57 та Су-34. Знищення цих літаків зменшить кількість вильотів і застосування КАБів, які є важливою зброєю для Росії.