Під час атаки безпілотників 19 жовтня постраждав завод в Оренбурзькій області Росії – найбільший об’єкт такого типу у світі. Він належить "Газпрому".

Що відомо про атаку по газопереробному заводу в Росії?

Нині завод був частково пошкоджений, а удар дрона спричинив пожежу в цеху на заводі, яку згодом загасили, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міненерго Казахстану.

Також у повідомленні вказано, що 19 жовтня сталася аварійна ситуація внаслідок атаки БпЛА, у зв'язку з чим завод тимчасово припинив прийом сирого газу з родовища Карачаганак у Кахастані.

Інформація про характер пошкоджень та терміни відновлення роботи заводу російською стороною поки що не надана,

– повідомили у Міністерстві.

Нагадаємо, що Україна з серпня посилила атаки на російські НПЗ та інші енергетичні об'єкти, щоб спробувати порушити постачання бензину та позбавити Москву фінансування, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Атака по заводу в Оренбурзькій області – це перший зареєстрований удар по заводу, який входить до складу Оренбурзького газохімічного комплексу.

Цей об'єкт, що експлуатується "Газпромом", має річну потужність переробки 45 мільярдів кубічних метрів і обробляє газовий конденсат як з Оренбурзького нафтогазового родовища, так і з казахстанського Карачаганакського родовища.

Що відомо про атаки на російську енергетику?