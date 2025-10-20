Укр Рус
Економіка Новини економіки Дронова атака вразила найбільший газопереробний завод Росії: прийом газу припинили
20 жовтня, 09:36
3

Дронова атака вразила найбільший газопереробний завод Росії: прийом газу припинили

Альбіна Ковпак
Основні тези
  • 19 жовтня дронова атака пошкодила найбільший газопереробний завод у світі в Оренбурзькій області Росії, що належить "Газпрому", спричинивши пожежу на газзаводі.
  • Унаслідок атаки завод тимчасово припинив прийом сирого газу з казахстанського родовища Карачаганак, а інформація про характер пошкоджень та терміни відновлення роботи поки що не надана.

Під час атаки безпілотників 19 жовтня постраждав завод в Оренбурзькій області Росії – найбільший об’єкт такого типу у світі. Він належить "Газпрому".

Що відомо про атаку по газопереробному заводу в Росії?

Нині завод був частково пошкоджений, а удар дрона спричинив пожежу в цеху на заводі, яку згодом загасили, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міненерго Казахстану.

Дивіться також Путін прорахувався, – британський журналіст сказав, що найбільше розізлило Трампа 

Також у повідомленні вказано, що 19 жовтня сталася аварійна ситуація внаслідок атаки БпЛА, у зв'язку з чим завод тимчасово припинив прийом сирого газу з родовища Карачаганак у Кахастані.

Інформація про характер пошкоджень та терміни відновлення роботи заводу російською стороною поки що не надана,
– повідомили у Міністерстві.

Нагадаємо, що Україна з серпня посилила атаки на російські НПЗ та інші енергетичні об'єкти, щоб спробувати порушити постачання бензину та позбавити Москву фінансування, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Атака по заводу в Оренбурзькій області – це перший зареєстрований удар по заводу, який входить до складу Оренбурзького газохімічного комплексу. 

Цей об'єкт, що експлуатується "Газпромом", має річну потужність переробки 45 мільярдів кубічних метрів і обробляє газовий конденсат як з Оренбурзького нафтогазового родовища, так і з казахстанського Карачаганакського родовища.

Що відомо про атаки на російську енергетику?

  • 19 жовтня ЗСУ уразили важливі об'єкти Росії – Новокуйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області та завод в Оренбурзькій області викликавши вибухи та пожежу, що завдали суттєвих збитків.

  • 18 жовтня невідомі дрони атакували підстанцію 500 кВ "Вешкайма" в Ульяновській області; зупиняли роботу аеропорти Іжевська та Уфи. Підстанція є ключовим елементом енергетичного кільця Поволжя, зв'язуючи кілька регіональних енергосистем.

  • Україна почала атакувати енергетичні об'єкти на території Росії, щоб унеможливити перетікання електроенергії зі Сходу на Захід. Вразливі точки включають станції, через які електроенергія іде, зокрема, до Москви, які можна уразити.