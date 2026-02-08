Російські війська вгатили по об'єктах "Нафтогазу" на Полтавщині: є влучання

В ніч на неділю, 8 лютого, російські війська здійснили масовану атаку на об'єкти "Нафтогазу" у Полтавській області. На жаль, внаслідок удару є руйнування.

Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Які наслідки атаки на Полтавщині?

Сергій Корецький заявив, що внаслідок нічної атаки є влучання. За його словами, руйнувань зазнали активи та обладнання.

Постраждалих, на щастя, немає.

На місці – підрозділи ДСНС. Аварійні бригади, технічні служби та всі профільні підрозділи працюють у посиленому режимі над ліквідацією наслідків атаки,

– додав Корецький.

За даними компанії, це була вже 19-та цілеспрямована атака російських військ на об'єкти "Нафтогазу" з початку 2026 року.

Росіяни били по об'єктах "Нафтогазу" / Фото: ДСНС Полтавщини

Ситуацію також прокоментував начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич. За його словами, в Миргородському районі, внаслідок прямих влучань та падіння уламків БПЛА на кількох об'єктах підприємства виникли займання. Станом на ранок підрозділи ДСНС ліквідували пожежі.

