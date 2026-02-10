Австрія надала допомогу Україні: яку підтримку відправить країна-союзниця

Наразі країни-союзниці активно надають допомогу Україні. Зокрема багато підтримки йде до країни на тлі надзвичайної ситуації в енергетиці, коли внаслідок обстрілів людит залишаються без світла та опалення.

Яку допомогу надала Україні Австрія?

У вівторок, 10 лютого, про допомогу оголосила Австрія, про що йдеться на сайті Міненерго.

У відомстві повідомили, що перший віцепрем’єр-міністр України міністр енергетики Денис Шмигаль провів онлайн-зустріч із Федеральним міністром економіки, енергетики та туризму Австрії Вольфгангом Гаттманнсдорфером. Сторони обговорили потреби країни в умовах надзвичайного стану в енергетиці, а також узгодили перегляд усіх нагальних потреб щодо передачі Україні резервного або вживаного обладнання з австрійських станцій.

Денис Шмигаль Міністр енергетики України Вдячні за допомогу австрійського бізнесу, який надав обладнання для підземних сховищ газу, ТЕЦ та газовидобувних потужностей. Україні важлива будь-яка допомога для формування резервів та підготовки до наступного опалювального сезону.

Повідомляється, що Австрія вже оголосила про додаткові 3 мільйони євро гуманітарної допомоги для України. Зокрема Київ високо цінує загальний внесок Відня у в розмірі 15,5 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики.

Хто ще надавав допомогу Україні?

5 лютого стало відомо, що Швеція передає Україні пакет енергетичної допомоги. Його обсяг – один мільярд шведських крон. Про це йдеться на сайті шведського уряду.

З цієї суми 600 мільйонів шведських крон буде спрямовано до Ukraine Energy Support Fund, а інші 400 мільйонів – до Програми розвитку ООН (UNDP).

Зверніть увагу! У 2026 році цивільна допомога Україні становитиме щонайменше 10 мільярдів шведських крон, що стане найбільшим щорічним обсягом допомоги одній країні за всю історію.

Що ще слід знати про допомогу Україні?