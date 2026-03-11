Деякі родини можуть отримати допомогу у березні: кому з українців пропонують підтримку

В Україні багатодітною вважається родина, де пара перебуває у зареєстрованоу шлюбі та спільно виховує трьох або більше дітей. Також багатодітною може бути сім'я, де є лише батько або тільки мати.

Які пільги можуть отримати багатодітні родини в Україні?

Такі сім'ї мають право на певні пільги та підтримку від уряду, про що йдеться на сайті Омбудсмана України.

Так у 2026 році багатодітні родини можуть отримати такі пільги:

50% знижки на вартість палива, зокрема рідкого, якщо будинок не має центрального опалення;

50% від затверджених тарифів абонплати за користування квартирним телефоном;

50% знижка на плату за користування житлово-комунальними послугами.

Для призначення пільги враховується розмір середньомісячного доходу родини за попередні шість місяців. Розрахунок робиться на одного члена родини. Він зокрема не повинен перевищувати величини доходу, що дає право на отримання податкової соціальної пільги.

Для дітей з багатодітних родин передбачена така допомога:

безоплатне отримання медикаментів (за рецептом лікаря);

щорічне медичне обстеження;

безоплатний проїзд різними видами транспорту, незалежно від відстані та місця проживання (крім таксі);

безоплатне оздоровлення та відпочинок;

щомісячні виплати на третю і кожну наступну дитину до досягнення нею 6 років.

Зверніть увагу! Допомога призначається з місяця, в якому було подано всі необхідні документи.

Водночас виплата грошової допомоги здійснюється органами соцзахисту за місцем зареєстрованого або фактичного проживання того члена родини, який подав заяви. А якщо у родині одночасно народилося двоє чи більше дітей, то виплата здійснюється на кожну дитину.

Чому можуть припинити виплачувати допомогу?

Виплата для багатодітних родин припиняється за таких умов:

позбавлення отримувача батьківських прав;

відібрання дитини, але без позбавлення батьківських прав;

відмова отримувача від виховання дитини;

нецільове використання коштів;

нестворення належних умов для утримання дитини;

влаштування дитини на повне державне утримання чи її зарахування на цілодобове перебування до закладу загальної середньої освіти;

перебування отримувача у місцях позбавлення волі;

втрата статусу багатодітної родини;

смерть дитини чи смерть отримувача.

Важливо! Якщо чоловік та жінка не зареєстрували шлюб, то родина не може вважатися багатодітною. А діти, над якими встановлено опіку чи піклування, не входять до складу багатодітної родини. Про це повідомляли у Дії.

