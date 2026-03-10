Про це йдеться в звіті ООН. Це важливо, адже рішення міжнародних інстанцій дають Україні юридичну базу для притягнення Росії до відповідальності.

Яке рішення ухвалила ООН щодо депортації дітей Росією?

Там визнали, що Кремль незаконно депортує українських дітей, вивозячи їх на територію Росії. Діти в стресі, а росіяни могли сказати щось на кшталт "твоя мама не приїде, в неї нема грошей, щоб дістатися до кордону".

Зібрані докази дають підстави Комісії зробити висновок, що російські органи влади вчинили злочини проти людяності у вигляді депортації та примусового перевезення, а також насильницького зникнення дітей. Комісія також підтверджує свій попередній висновок, що російська влада незаконно депортувала та перевезла дітей, що є воєнним злочином, а також безпідставно затримувала їх репатріацію, що також є воєнним злочином,

– ідеться в документі.

Іще ООН визнала, що заходи, вжиті щодо депортованих або перевезених дітей, порушували міжнародне гуманітарне право та положення міжнародного права у сфері прав людини і не були спрямовані на забезпечення найкращих інтересів дитини.

Мова про тисячі дітей, які ворог вивіз з окупованих територій України. Наразі Комісія підтвердила депортацію або перевезення 1205 дітей.

Російська влада називала ці масштабні переселення "евакуаціями", виправданими ризиками збройного конфлікту. Однак міжнародне гуманітарне право вимагає, щоб евакуації були тимчасовими і відбувалися з причин, що стосуються здоров'я, медичного лікування чи безпеки,

– акцентували в ООН.

Там наголосили: Росія не змогла створити систему, яка сприяла б поверненню дітей. У більшості випадків, які розслідувала Комісія, за 4 роки війни діти не повернулися в Україну. І це 80 відсотків дітей.

Важливо! В ООН вбачають, що Москва спеціально створила цілу систему, яка б сприяла депортації, перевезенню та розміщенню дітей саме в Росії. Таку політику розробили і реалізували на найвищому рівні державного апарату Росії.

Участь Володимира Путіна, президента Росії, зокрема через його пряму владу над структурами, які керували та виконували цю політику, була очевидною з самого початку. В результаті вжитих заходів дітям, депортованим з України, було надано російське громадянство, вони з'явилися в базах даних для усиновлення, і були розміщені в 21 регіоні Російської Федерації. Згідно з послідовними публічними заявами Росії, пріоритет надавався усиновленню та довгостроковим формам розміщення,

– підкреслили в ООН.

Також важливо, що росіяни не повідомляли батькам, законним опікунам або родичам, де перебувають діти, як склалася їхня доля. Сім'ї та діти самостійно намагалися знайти одне одного.