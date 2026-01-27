Отримати кредит стане легше: для кого банки готують нові умови

Через війну бізнеси шукають можливості, щоб вижити та втриматися на плаву. Банки готові піти на зустріч, адже робота бізнесу теж в їхніх інтересах. Можливо, йтиметься й про пересічних громадян та їхні короткострокові позики.

Для кого кредитування стане доступнішим?

Про те, для кого кредити стануть доступнішими, повідомляє Нацбанк за результатами опитування про умови банківського кредитування.

Так, фінустанови передбачають активізацію роботи з населенням та корпоративними клієнтами. Тому банки хочуть зробити кредити більш доступними для малого й середнього бізнесу (МСП). Також вимоги послаблять для гривневих та короткострокових позик.

За результатами, баланс відповідей щодо зростання попиту на короткострокові кредити наприкінці 2025 року став найвищим за останні чотири роки. Бізнес активно шукає ресурси для поповнення обігового капіталу та інвестицій.

Чи є попит на кредити в Україні?

Попит на кредити з боку домогосподарств продовжує зростати на тлі покращення споживчих настроїв. Банки фіксують стабільний інтерес українців до позик, насамперед у споживчому сегменті.

На січень-березень завдяки високій конкуренції та привабливим відсоткам для людей кредитування стане ще більш затребуваним.

Важливо! Банки пом'якшують стандарти для цього сегменту три роки поспіль.



Крім того банки очікують збільшення попиту на іпотечне кредитування. За наступні 12 місяців у цьому секторі має бути найвищий попит від 2021 року.

Чи зростає потреба українців у кредитах на житло?

Ще 2025 року Олена Дмітрієва, перша заступниця голови правління "Глобус банку", для "ЕП" розповідала про те, що частка житла під іпотечну програму суттєво зростає.

Зокрема це пов'язано з роботою держпрограми "єОселя", яку за 2024 рік переорієнтували на первинний ринок житла.

Тож у 2026 році збільшення попиту на кредитування житла є не тільки прогнозованим, а й очевидним.

Які умови створюють для ФОПів у 2026 році?

Від 1 січня 2026 року для деяких ФОПів почали діяти оновлені правила. Тепер ФОПи повинні сплачувати нову суму ставок єдиного податку та військового збору.

Раніше повідомлялося, що уряд шукає шляхи допомоги бізнесу. Це пов'язано із складною ситуацією в енергетиці. Відтепер бізнес може взяти кредит під 0% на енергообладнання.