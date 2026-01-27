Для кого кредитование станет более доступным?

О том, для кого кредиты станут более доступными, сообщает Нацбанк по результатам опроса об условиях банковского кредитования.

Так, финучреждения предусматривают активизацию работы с населением и корпоративными клиентами. Поэтому банки хотят сделать кредиты более доступными для малого и среднего бизнеса (МСП). Также требования ослабят для гривневых и краткосрочных займов.

По результатам, баланс ответов по росту спроса на краткосрочные кредиты в конце 2025 года стал самым высоким за последние четыре года. Бизнес активно ищет ресурсы для пополнения оборотного капитала и инвестиций.

Есть ли спрос на кредиты в Украине?

Спрос на кредиты со стороны домохозяйств продолжает расти на фоне улучшения потребительских настроений. Банки фиксируют стабильный интерес украинцев к займам, прежде всего в потребительском сегменте.

На январь-март благодаря высокой конкуренции и привлекательным процентам для людей кредитование станет еще более востребованным.

Важно! Банки смягчают стандарты для этого сегмента три года подряд.



Кроме того банки ожидают увеличения спроса на ипотечное кредитование. За следующие 12 месяцев в этом секторе должен быть самый высокий спрос с 2021 года.

Растет ли потребность украинцев в кредитах на жилье?

Еще в 2025 году Елена Дмитриева, первая заместитель председателя правления "Глобус банка", для "ЭП" рассказывала о том, что доля жилья под ипотечную программу существенно возрастает.

В частности это связано с работой госпрограммы "еОселя", которую за 2024 год переориентировали на первичный рынок жилья.

Поэтому в 2026 году увеличение спроса на кредитование жилья является не только прогнозируемым, но и очевидным.

Какие условия создают для ФЛП в 2026 году?

С 1 января 2026 года для некоторых ФЛП начали действовать обновленные правила. Теперь ФОПы должны платить новую сумму ставок единого налога и военного сбора.

Ранее сообщалось, что правительство ищет пути помощи бизнесу. Это связано со сложной ситуацией в энергетике. Отныне бизнес может взять кредит под 0% на энергооборудование.