Євросоюз завдав ще один удар по росіянам: які правила набудуть чинності вже незабаром

Включення Росії до списку країн підвищеного ризику Євросоюзу набуде чинності 29 січня 2026 року. Разом із санкціями це фактично поставило на межу "повну блокаду" банківських переказів до Європи для росіян.

Які проблеми очікують росіян щодо переказів коштів?

Великі європейські банки відмовляються приймати платежі з Росії та запроваджують власні обмеження для клієнтів, пов’язаних із країною-агресоркою, про що повідомили у російському ЗМІ "Moscow Times".

Наголошується, що посилення комплаєнсу пов’язане з рішенням Єврокомісії включити Росію до переліку країн із високим рівнем ризику через "стратегічні недоліки в системах протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму". Про рішення було оголошено 3 грудня 2025 року.ʼ

А з 29 січня 2026 року воно стане обов’язковим для всіх країн ЄС.

Фінансова консультантка Наталія Смирнова зазначає, що її клієнти вже зараз стикаються з різким посиленням банківського комплаєнсу в Європі. Проблеми виникають як у клієнтів із паспортом Росії, так і у власників капіталу з російським походженням. І навіть якщо вони багато років живуть за межами Росії та мають документи, що це підтверджують.

Вона розповіла, що в одному з випадків французький банк закрив рахунок клієнту з французькою посвідкою на проживання після переказу понад 10 тисяч євро з брокерського рахунку в Казахстані. Під час перевірки з’ясувалося, що кошти пов’язані з ІП у Росії, яке надає ІТ-послуги компанії в Казахстані. Банк повідомив клієнта про закриття рахунку та повернув гроші відправнику.

Важливо! Надання ІТ-послуг російському бізнесу заборонене для європейських резидентів.

Подібні випадки відбуваються у банках Фінляндії, Швейцарії, Андоррі. За словами консультантки, аналогічну позицію займають країни Північної Європи, Чехія та в низці випадків Кіпр. Також такі ситуації випадки фіксуються у Франції, Великій Британії, Португалії, Німеччини тощо.

За оцінкою експертки, росіяни в країнах ЄС дедалі частіше стикатимуться:

з новими перевірками;

відмовами у відкритті;

закриттям рахунків.

За її словами, посилений комплаєнс фактично почав застосовуватися ще до набуття рішенням чинності.

Цікаво! А наявність другого паспорта не завжди допомагає, бо місце народження залишається видимим для банків і дає змогу встановити зв’язок із Росією.

Що ще слід знати про ситуацію з банками у Європі?