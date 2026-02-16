Робота закінчилася: у Росії масово зникають вакансії й ріжуть зарплати

Все більше росіян ризикують залишатися без роботи й засобів на життя. Через проблеми в економіці компанії в Росії відмовляються наймати нових працівників і різко скорочують пропозиції.

Як скорочується кількість вакансій?

У грудні 2025 року російські роботодавці повідомили про 1,469 мільйона відкритих вакансій. Як свідчать дані Росстату, це на цілих 13% менше, ніж роком раніше, пише російське видання The Moscow Times.

Дивіться також В Росії нова проблема: інфляція почала "з'їдати" зарплати бізнесу

Особливо складна ситуація з працевлаштуванням у регіонах:

Найбільше скорочення вакансій зафіксували у Приволзькому федеральному окрузі – мінус 23%.

Найменше зменшення попиту на робочу силу відбулося в Центральному федеральному окрузі – на 8% у річному вимірі.

Загалом пік потреби у працівниках в Росії був ще у середині 2024 року, а відтоді показники невпинно падають.

Рекрутингові агентства підтверджують офіційну статистику. За даними SuperJob, кількість вакансій впала на 12%, а от кількість охочих знайти роботу зросла на 19%.

У 2026 році шукачам роботи доведеться докладати більше зусиль, ніж раніше, щоб знайти роботу,

– попередив представник компанії.

Чому компанії не шукають працівників?

Водночас експерти попереджають, що найгірше для росіян ще попереду. Компанії масово переводять людей на цивільно-правові договори. Кількість таких працівників зросла з кількох сотень тисяч до 2 мільйонів. Фахівці упевнені, що це підготовка до майбутніх звільнень.

Тим часом деякі галузі вже скорочують працівників під тиском фінансових труднощів. Чисельні звільнення спостерігаються:

у промисловості;

логістиці;

та на будівництві.

Паралельно у Росії процвітає так зване приховане безробіття, коли працівників переводять на неповну зайнятість, пише Служба зовнішньої розвідки України. Кількість таких робітників зросла на 12% у 2025 році на великих і середніх підприємствах – до 5,5 мільйона людей.

Близько 4 мільйонів працівників відправили у відпустки без збереження зарплати;

Приблизно 1,3 мільйона змушені були працювати неповний робочий час за згодою сторін;

Ще 69 тисяч людей роботодавці перевели не неповну зайнятість за власною ініціативою.

Тим часом опитування показують, що російські компанії не чекають покращення у 2026 році. Навпаки, готується урізати зарплати й проводити подальші звільнення.

Чому ростуть проблеми з працевлаштуванням?