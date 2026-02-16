Робота закінчилася: у Росії масово зникають вакансії й ріжуть зарплати
- У грудні 2025 року кількість відкритих вакансій у Росії зменшилась на 13% порівняно з попереднім роком.
- Компанії в Росії масово переводять працівників на цивільно-правові договори та скорочують зарплати через економічні труднощі.
Все більше росіян ризикують залишатися без роботи й засобів на життя. Через проблеми в економіці компанії в Росії відмовляються наймати нових працівників і різко скорочують пропозиції.
Як скорочується кількість вакансій?
У грудні 2025 року російські роботодавці повідомили про 1,469 мільйона відкритих вакансій. Як свідчать дані Росстату, це на цілих 13% менше, ніж роком раніше, пише російське видання The Moscow Times.
Особливо складна ситуація з працевлаштуванням у регіонах:
- Найбільше скорочення вакансій зафіксували у Приволзькому федеральному окрузі – мінус 23%.
- Найменше зменшення попиту на робочу силу відбулося в Центральному федеральному окрузі – на 8% у річному вимірі.
Загалом пік потреби у працівниках в Росії був ще у середині 2024 року, а відтоді показники невпинно падають.
Рекрутингові агентства підтверджують офіційну статистику. За даними SuperJob, кількість вакансій впала на 12%, а от кількість охочих знайти роботу зросла на 19%.
У 2026 році шукачам роботи доведеться докладати більше зусиль, ніж раніше, щоб знайти роботу,
– попередив представник компанії.
Чому компанії не шукають працівників?
Водночас експерти попереджають, що найгірше для росіян ще попереду. Компанії масово переводять людей на цивільно-правові договори. Кількість таких працівників зросла з кількох сотень тисяч до 2 мільйонів. Фахівці упевнені, що це підготовка до майбутніх звільнень.
Тим часом деякі галузі вже скорочують працівників під тиском фінансових труднощів. Чисельні звільнення спостерігаються:
- у промисловості;
- логістиці;
- та на будівництві.
Паралельно у Росії процвітає так зване приховане безробіття, коли працівників переводять на неповну зайнятість, пише Служба зовнішньої розвідки України. Кількість таких робітників зросла на 12% у 2025 році на великих і середніх підприємствах – до 5,5 мільйона людей.
- Близько 4 мільйонів працівників відправили у відпустки без збереження зарплати;
- Приблизно 1,3 мільйона змушені були працювати неповний робочий час за згодою сторін;
- Ще 69 тисяч людей роботодавці перевели не неповну зайнятість за власною ініціативою.
Тим часом опитування показують, що російські компанії не чекають покращення у 2026 році. Навпаки, готується урізати зарплати й проводити подальші звільнення.
Чому ростуть проблеми з працевлаштуванням?
Економічний стан в Росії різко погіршився під тиском санкцій, високих кредитних ставок і зниження споживчого попиту. За січень – листопад 2025 року понад 18 тисяч компаній задекларували збитки на рекордну суму – 7,5 трильйона рублів, що свідчить про системні проблеми в економіці.
На цьому тлі перспективи зростання доходів населення виглядають дедалі слабшими. Аналітики прогнозують, що реальні зарплати в Росії у 2026 – 2028 роках зростатимуть лише на 1,2 – 1,7% на рік, тобто фактично "на нулі" з урахуванням інфляції.
На тлі цих процесів експерти дедалі частіше проводять паралелі з пізнім Радянським Союзом – періодом, коли економічні проблеми роками приховували за рахунок боргів, допоки система не опинилася на межі краху.