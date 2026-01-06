Не тільки у Росії: економіка ще однієї країни уповільниться у 2026 році

Білоруська економіка входить у фазу затяжного уповільнення у 2026 році. Це прогнозують Міжнародні фінансові інституції, зокрема МВФ і Світовий банк.

Що відбуватиметься з економікою Білорусії у 2026 році?

Ключовими чинниками залишаються санкційний тиск, обмежений доступ до зовнішніх ринків капіталу та структурна залежність від економіки Росії, яка, своєю чергою, демонструє ослаблення, пише 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

Зокрема економісти розглядають кілька сценаріїв на 2026 рік. І жоден з них не передбачає повноцінного відновлення.

Наприклад, базовий вважається найбільш ймовірним, як зазначають експерти. Він ґрунтується на слабкому зростанні за умов скорочення попиту з боку Росії.

Державні інвестиційні програми та внутрішній споживчий попит частково компенсуватимуть спад.

Але інфляційний тиск збережеться – через імпорт інфляції з Росії та дефіцит робочої сили.

Очікується приріст ВВП лише на 1,4 – 1,8%,, інфляція – на рівні 7 – 7,5% та поступове ослаблення білоруського рубля з 2,9 за долар США на початку року до 3,2 – 3,4 наприкінці.

Реальні доходи населення формально зростатимуть, але приріст матиме інфляційний характер.

Негативний сценарій – також розглядається як ймовірний – пов’язаний із погіршенням економічної ситуації у Росії, пролонгацією або посиленням санкцій Євросоюзу проти Мінська та вичерпанням фіскальних та монетарних інструментів підтримки.

У таких умовах навіть обмежене зростання стає сумнівним,

– уточнили у розвідці.

Позитивний варіант є більш теоретичним та залежить від зовнішньополітичних рішень, тобто зняття санкцій з калійних добрив. Але якщо такого кроку з боку ЄС не буде, то будь-який позитивний ефект буде фрагментарним і не матиме кумулятивного впливу.

Міжнародні експерти вважають, що у 2026 році економіка Білорусії залишатиметься вразливою та структурно обмеженою.

Важливо! Критична залежність від динаміки Росії, відсутність диверсифікації зовнішньоекономічних зв’язків та санкційний тиск не дозволяють стійке зростання навіть у середньостроковій перспективі.

Нагадаємо, що влада Білорусі готується затвердити нову програму. Мова йде про розвиток економіки на 2026 – 2030 роки. Про це раніше повідомляли в українській розвідці.

Попередній план вже показав свою неефективність. Централізоване планування та державний контроль серйозно гальмують економіку.

Зауважте! Плани Мінська залишаються на папері, а реальність показує, що економіка країни вразлива, недиверсифікована і в стагнації.

