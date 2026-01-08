Внаслідок атаки Росії: на Запоріжсталі вдруге стався блекаут

У середу, 7 січня, внаслідок масованої дронової атаки росіян по енергетиці, стався блекаут у Запорізькій області. Запоріжсталь, а також інші споживачі електроенергії регіону, втратили зовнішнє споживання зовнішнє енергоживлення.

Що відомо про блекаут на Запоріжсталі?

Через атаку ворога комбінат призупинив всі виробничі процеси, передає 24 Канал з посиланням на підприємство у Facebook.

Читайте також У Дніпрі оголошено надзвичайну ситуацію національного рівня через масовані обстріли Росії

Команда підприємства оперативно та злагоджено відреагувала на позаштатну ситуацію, впровадивши антикризові заходи для безпечної зупинки обладнання,

– йдеться у повідомленні.

Уникнути техногенних аварій через раптове знеструмлення допомогли:

чіткі та вивірені дії персоналу; координація з енергетичними службами області відповідно до безпекових протоколів.

Зараз колектив Запоріжсталі активно працює над стабілізацією внутрішньої енергомережі. Зокрема виконуються регламентні роботи на основних агрегатах для підготовки до поетапного та безпечного рестарту виробничого процесу.

Він стане можливим тільки після відновлення зовнішнього енергопостачання.

Зауважте! Металурги Запоріжсталі висловили вдячність енергетикам та всім відповідальним службам, а також Запорізькій обласній державній адміністрації (ЗОВА), та запевнили, що продовжать докладати зусиль для проведення аварійно-відновлювальних робіт, протидіючи спробам ворога залишити українців без світла.

Нагадаємо, що перший блекаут на підприємстві відбувся у 2025 році. Внаслідок масованої російської атаки обстрілів 23 грудня 2025 року відбулося повне знеструмлення, про що розповіли у Запоріжсталі.

Це призвело до аварійної зупинки виробництва. Але у надзвичайно складних умовах команда підприємства здійснила оперативне перемикання на альтернативні джерела живлення.

Завдяки своєчасному реагуванню та професійним злагодженим діям персоналу, а також вжитим екстреним заходам з мінімізації нештатних ситуацій, вдалося уникнути техногенної аварії та зменшити рівень викидів в атмосферу,

– розповіли у дописі.

Зверніть увагу! На зокрема запровадити оперативні рішення для стабілізації внутрішньої енергосистеми.

Що ще відомо про ситуацію з електрикою?