Укренерго має борг перед держкомпанією: скільки коштів "винен" оператор

Компанія Укренерго має борг перед державною компанією "Гарантований покупець". Він становить 15,6 мільярда гривень.

Що відомо про борг Укренерго?

Борг передбачений за фінансове стимулювання розвитку "зеленої" енергетики в Україні, пише 24 Канал з посиланням "Гарпок".

Читайте також Відключатимуть багато областей, зокрема на Заході: якими будуть графіки світла на 7 січня

Зокрема найбільша "недоплата" компанії спостерігається за 2022 рік – вона становить 33,8%.

В цілому, у період з 2023 по 2025 роки розрахунки перебувають на високому рівні:

недоплата за 2023 рік складає – 0,8%; за 2024 – 10,7%; 2025 – 5%.

Як повідомлялося раніше, заборгованість учасників балансуючого ринку перед компанією Укренерго досягла рекордної позначки – 41 мільярдів гривень. Про це повідомили в ExPro із посиланням на дані оператора системи передачі.

Загалом, з початку 2025 року заборгованість перед Укренерго на балансуючому ринку виросла на 18,6% – з 34,5 мільярдів гривень до 41 мільярдів гривень,

– йдеться у повідомленні.

Ба більше, різко почала зростати заборгованість компанії перед учасниками балансуючого ринку. Зокрема ще в середині листопада 2025 року вона сягнула позначки у 21 мільярд гривень. І це також є рекордним показником.

Крім того, у порівнянні з початком 2025 року, борг Укренерго перед учасниками балансуючого ринку зріс – на 27%.

Зверніть увагу! Ці дані були актуальні станом на 20 листопада 2025 року.

Що ще слід знати про Укренерго?