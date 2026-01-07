Укренерго має борг перед держкомпанією: скільки коштів "винен" оператор
- Укренерго має борг 15,6 мільярда гривень перед державною компанією "Гарантований покупець" за розвиток "зеленої" енергетики.
- Заборгованість учасників балансуючого ринку перед Укренерго досягла 41 мільярда гривень, що є рекордною позначкою.
Компанія Укренерго має борг перед державною компанією "Гарантований покупець". Він становить 15,6 мільярда гривень.
Що відомо про борг Укренерго?
Борг передбачений за фінансове стимулювання розвитку "зеленої" енергетики в Україні, пише 24 Канал з посиланням "Гарпок".
Зокрема найбільша "недоплата" компанії спостерігається за 2022 рік – вона становить 33,8%.
В цілому, у період з 2023 по 2025 роки розрахунки перебувають на високому рівні:
- недоплата за 2023 рік складає – 0,8%;
- за 2024 – 10,7%;
- 2025 – 5%.
Як повідомлялося раніше, заборгованість учасників балансуючого ринку перед компанією Укренерго досягла рекордної позначки – 41 мільярдів гривень. Про це повідомили в ExPro із посиланням на дані оператора системи передачі.
Загалом, з початку 2025 року заборгованість перед Укренерго на балансуючому ринку виросла на 18,6% – з 34,5 мільярдів гривень до 41 мільярдів гривень,
– йдеться у повідомленні.
Ба більше, різко почала зростати заборгованість компанії перед учасниками балансуючого ринку. Зокрема ще в середині листопада 2025 року вона сягнула позначки у 21 мільярд гривень. І це також є рекордним показником.
Крім того, у порівнянні з початком 2025 року, борг Укренерго перед учасниками балансуючого ринку зріс – на 27%.
Зверніть увагу! Ці дані були актуальні станом на 20 листопада 2025 року.
Що ще слід знати про Укренерго?
- НЕК "Укренерго" вже мала певні проблеми. Так компанія у 2024 році опинилася на межі технічного дефолту.
- У 2025 році Господарський суд Донецької області постановив стягнути з АТ "ДТЕК Донецькі електромережі" 5,11 мільйона гривень на користь ПрАТ "НЕК "Укренерго". Причиною спору стала заборгованість за договором від 1 січня 2024 року