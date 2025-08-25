В Єдиному реєстрі боржників за перше півріччя 2025 року зафіксовано 375 810 справ через несплату штрафів за порушення правил дорожнього руху. Зокрема збільшилась кількість подібних порушень серед жінок.

Що відомо про несплату штрафів за ПДР?

У поточному році на них припадає майже чверть усіх справ, пише 24 Канал з посиланням на opendatabot.

Слід зазначити, що кількість несплачених штрафів через порушення ПДР в Україні наразі менше, ніж торік. Проте це ще на третину більше, ніж у 2023.

У порівнянні до періоду до початку повномасштабної війни боргів та порушень побільшало найбільш істотно, аж у 2,5 раза,

– наголосили в opendatabot.

Зокрема від початку повномасштабного вторгнення щодо подібної тематики відбулося багато змін. Наприклад, частка жінок, які заборгували вчасно сплатити штраф за порушення правил дорожнього руху, росте.

Зверніть увагу! Так ще за перше півріччя 2021 року на жінок припадало лише 8% проваджень. Але цьогоріч цифра становить вже 21%.

Що ще говорить статистика? Серед регіонів за порушеннями правил дорожнього руху зараз лідирує столиця України – 12% або 43 654 провадження. Далі йдуть Дніпропетровщина з цифрою 36 879 або 10% та Одещина, де кількість порушень складає 29 502 або 8%. Водночас найменше порушень зафіксовано у Луганській, Херсонській та Донецьких областях.

Як змінюється статистика щодо несплати штрафів за ПДР?