Тому підприємці просять російський уряд запровадити мораторій на порушення справ про банкрутство на 3 роки і надати компаніям відстрочку щонайменше на той же термін для сплати податкових боргів та інших обов’язкових платежів. 

Важливо! Як розповів 24 Каналу економіст Іван Ус, сьогодні у Росії майже не залишилось галузей, у яких немає проблем. Все більше труднощів виникає у вугільній галузі, металургії, машинобудівництві, сільському господарстві і навіть у нафтогазовому секторі. 

Що у Кремлі говорять про кризу в промисловості? 

  • У Росії заявили про зростання промислового виробництва на 2,3% у березні після публічної критики з боку Володимира Путіна.

  • Це відбулося після того, як Путін розкритикував уряд за надто оптимістичні економічні прогнози та вимагав зупинити спад, наголосивши на необхідності "конкретних заходів" для стабілізації ситуації.

  • Попри офіційні заяви, навіть російська статистика не приховує складного стану економіки: із 28 галузей промисловості наприкінці березня у мінусі залишалися 22. 

  • Водночас прессекретар Кремля Дмитро Пєсков пояснив спад як очікуваний і пов’язаний із процесами забезпечення макроекономічної стабільності.