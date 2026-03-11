НАБУ перевірить таємні банківські документи: що можуть знайти у справі Проніна

Антикорупційне бюро отримало доступ від суду на опрацювання таємних документів фігурантів у справі щодо розкрадання коштів на фортифікації. Окрім перевірки планують встановити причетних осіб та їхні взаємозв'язки.

Що додатково перевірить НАБУ у справі Проніна?

Про те, які деталі з'явилися щодо розтрат бюджету на фортифікації, повідомляє Суспільне.

Дивіться також Донька мера Тернополя придбала елітну нерухомість у Маямі: НАБУ веде розслідування

У справі, де фігурують колишні посадовці Полтавської ОВА з'явилася нова можливість для НАБУ дослідити ймовірну розтрату грошей. Так, Вищий антикорупційний суд частково задовольнив звернення антикорупційного бюро щодо розгляду документів з банківською таємницею. Слідство зможе перевірити:

рух коштів;

чеки;

виписки з банку;

інші матеріали, що підтвердять чи спростують незаконні витрати держбюджету.

Зауважте! Йдеться про матеріали, які перебувають у володінні банківських установ та стосуються фінансової діяльності компаній, фігурантів кримінального провадження.

За 2 дні лютого детективи подали 7 клопотань до суду. Усі звернення "щоб встановити конкретний обсяг активів, які перевищують законні доходи фігурантів", а також, щоб перевірити залученість певних осіб до справи.

Зокрема суд погодив тимчасовий доступ до копій документів:

наданих для відкриття рахунків компаній;

про рух коштів з розшифровкою назв підприємств, призначення та суми платежів;

щодо депозитних та кредитних договорів;

про зарахування та списання з рахунків грошей;

щодо угод про закупівлю продукції, робіт та послуг за готівкові кошти, зняті з банківських рахунків тощо.

Відомо, що підозрювані можуть бути причетними до справи не лише з фортифікаціями, а й щодо бронювання працівників, реконструкції обласного кардіоцентру, укладання договорів за неправомірною вигодою.

Як Пронін прокоментував будівництво фортифікацій?

На одному із засідань Верховної Ради Філіпа Проніна запросили розповісти про розкрадання коштів на обороні для Донеччини, які будували у 2024 році за кошти Полтавщини. Він зазначив, що контролював процес особисто і гроші пішли за призначенням.

Під час будівництва фортифікаційних споруд я особисто контролював хід їхнього виконання, перебуваючи у відрядженнях в Донецькій області. Будівництво також контролювалося правоохоронними органами, військовою адміністрацією Донецької області та військовими інженерами Міністерства оборони. Аби унеможливити будь-яке зловживання на території Донецької області, постійно були присутні представники полтавської адміністрації та співробітники технічного нагляду,

– сказав Пронін.

Зокрема колишній очільник Полтавської ОВА показав фото збудованих фортифікацій, як підтвердження. Однак згодом стало відомо, що "картинка" була з іншої ділянки. Про що зокрема написав нардеп Ярослав Железняк.

Що відомо про оборону інших міст України?