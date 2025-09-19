Бюджет на 2025 рік може змінитися: в уряді пояснили причину такого рішення
- Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що ймовірно доведеться змінити бюджет 2025 року, збільшуючи видатки на оборону та сектор безпеки через ситуацію на полі бою.
- У липні Верховна Рада ухвалила зміни до бюджету, збільшивши видатки на сектор оборони на 412,3 мільярда гривень.
Державний бюджет на 2025 рік можуть ще раз змінити. Зокрема збільшити видатки на сектор безпеки та оборони.
Що відбувається довкола ситуації з бюджетом на 2025 рік?
Таку заяву зробив міністр фінансів Сергій Марченко, пише 24 Канал з посиланням на час Години запитань до уряду у парламенті.
Читайте також Основні видатки на ВПК та оборону: бюджет Росії на 2026 рік стане "воєнним"
Дійсно, є ймовірність, що ми будемо вимушені міняти бюджет 2025 року ще раз, збільшуючи ресурс сектору безпеки і оборони,
– сказав Марченко.
Він пояснив, що це рішення викликане ситуацією, яка складається на полі бою. Тому уряд готов і буде оперативно реагувати, попри те, що іноді доводиться приймати складні рішення.
Згідно зі слів Сергія Марченка, наразі проводяться відповідні консультації з представниками сектору безпеки і оборони та першим віце-прем’єр-міністром. Зокрема відбувається пошук оптимального рішення, яким чином ці видатки будуть спрямовані та коли.
У нас є розуміння, яким чином будемо закривати цю потребу, у нас є ресурс для того, щоб закрити цю потребу. Залишилося питання, який формат цієї підтримки, і часу, коли ми до вас звернемося,
– сказав міністр, маючи на увазі нардепів.
Зверніть увагу! До народних депутатів звернуться, коли рішення буде готово та отримає підтримку уряду.
Також Марченко зазначив, що у проєкті держбюджету на 2026 рік закладено продовження війни в Україні. Зокрема ключовим пріоритетом залишиться фінансування сектору безпеки і оборони.
Проєкт головного фінансового документа підготовлено на системі стратегічного планування на основі Бюджетної декларації на 2026-2028 роки і сформований на основі сценарію, що передбачає продовження війни протягом 2026 року,
– повідомив Сергій Марченко.
Зауважте! Всі доходи бюджету, які заплановані на 2026 рік в сумі 2,8 мільярда гривень, спрямують на сектор безпеки та оборони.
Що відомо про зміни до бюджету у поточному році?
У липні поточного року Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №13573 про зміни. У ньому йдеться про зміни до Державного бюджету на 2025 рік, зокрема збільшення видатків на сектор оборони на 412,3 мільярда гривень.
Пропонується збільшення видатків на сектор оборони на 412,3 млрд грн, з яких 115 мільярдів – на грошове забезпечення військовослужбовців всіх Сил Оборони, 216 мільярдів – на закупівлю та виробництво озброєння, військової техніки і дронів. Решта – інші потреби війська,
– розповідала Роксолана Підласа.
Важливо! Також в тексті законопроєкту є важлива текстова норма про новий розподіл ПДФО з 1 серпня поточного року.
Що відомо про фінансування України у 2026 році?
Фінансування Міністерства оборони у 2026 році збільшиться до 1,924 трильйона гривень. Приріст склав 11,4 мільярда гривень, або 0,6%. У 2025 році на це відомство виділили 1,912 трильйона гривень.
Водночас найбільше збільшуються видатки Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності – з 420,7 мільярда гривень у 2025 році до 465,4 мільярда гривень у 2026 році. Приріст видатків становить понад 44,6 мільярда гривень, або близько 10,6%.
Однак для Міністерство внутрішніх справ та Міністерство фінансів фінансування знизять. Це буде мінус 0,5 мільярда гривень та мінус 0,2 мільярда гривень відповідно.