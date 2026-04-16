Європа відкладає економічні плани через війну в Ірані: що буде з бюджетом ЄС

На наступний тиждень заплановане засідання Європейської ради. Воно спочатку мало стати майданчиком для пошуку рішень щодо економічної кризи, яка охоплює ЄС. Однак війна в Ірані змінює порядок денний.

Чому ЄС відкладає економічні питання?

Тепер саміт лідерів ЄС перетвориться радше на антикризову нараду через проблеми, викликані конфліктом на Близькому Сході, а от довгострокові економічні питання доведеться відкласти, пише Politico.

Під час зустрічі 23 – 24 квітня на Кіпрі лідери планували посилити роботу над бюджетом ЄС на 2028 – 2034 роки обсягом 1,8 трильйона євро. Його необхідно ухвалити до 2028 року.

Зараз чиновники говорять, що обговорення цього питання відбудеться, але його суттєво обмежать дискусії щодо кризи на Близькому Сході. Адже, за побоюваннями деяких економістів, вона може навіть спровокувати глобальну рецесію.

Очевидно, що значна частина порядку денного буде присвячена ситуації на Близькому Сході. На столі є 10 тем, і ми не маємо часу обговорити їх усі,

– зазначив європейський чиновник.

Зокрема, лідери ЄС закликають Брюссель захистити споживачів і бізнес від високих цін на енергоносії, які спричинила блокада Ормузької протоки Іраном.

Водночас у Брюсселі говорять, що державам необхідно до кінця року досягти суттєвого прогресу щодо бюджету ЄС на сім років, а не лише зосереджуватися на нагальних проблемах.

Затягування процесу означатиме, що до 1 січня 2028 року фінансування не буде готовим, що порушить заплановані виплати,

– попереджає депутат Європарламенту Зігфрід Мурешан.

Чому саміт Євроради важливий для України?

Чимало важливих питань, що стоять перед ЄС, змушені будуть почекати на цьому саміті. Зокрема, країни перебувають під тиском щодо остаточного оформлення кредиту для України на суму 90 мільярдів євро, який лідери погодили ще у грудні.

Наразі кредит блокує прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Формально це питання не потребує повторного затвердження лідерами ЄС, однак очікувалося його обговорення.

Після парламентських виборів в Угорщині, де Орбан програв Петеру Мадяру, з’явилися припущення, що нова влада може зняти вето. Однак це станеться лише після її приходу до влади наступного місяця,

– пише видання.

Водночас бюджет ЄС на 2028 – 2034 роки теж важливий для України. Адже у ньому Євросоюз планує виділити на підтримку Києву 100 мільярдів євро.

Зауважте! Віктор Орбан виступив проти нового семирічного бюджету Євросоюзу через фінансування для України і пригрозив його заблокувати. Втім, новий прем'єр Угорщини, мабуть, буде більш поступливим, зважаючи на його бажання налагодити стосунки з Брюсселем.

Як ЄС постраждав від війни в Ірані?