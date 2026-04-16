Почему ЕС откладывает экономические вопросы?

Теперь саммит лидеров ЕС превратится скорее в антикризисное совещание из-за проблем, вызванных конфликтом на Ближнем Востоке, а вот долгосрочные экономические вопросы придется отложить, пишет Politico.

Смотрите также Повлияет на весь мир: ситуация на Ближнем Востоке "ударит" по глобальной экономике

Во время встречи 23 – 24 апреля на Кипре лидеры планировали усилить работу над бюджетом ЕС на 2028 – 2034 годы объемом 1,8 триллиона евро. Его необходимо принять до 2028 года.

Сейчас чиновники говорят, что обсуждение этого вопроса состоится, но его существенно ограничат дискуссии по кризису на Ближнем Востоке. Ведь, по опасениям некоторых экономистов, он может даже спровоцировать глобальную рецессию.

Очевидно, что значительная часть повестки дня будет посвящена ситуации на Ближнем Востоке. На столе есть 10 тем, и мы не имеем времени обсудить их все,

– отметил европейский чиновник.

В частности, лидеры ЕС призывают Брюссель защитить потребителей и бизнес от высоких цен на энергоносители, которые вызвала блокада Ормузского пролива Ираном.

В то же время в Брюсселе говорят, что государствам необходимо до конца года достичь существенного прогресса по бюджету ЕС на семь лет, а не только сосредотачиваться на насущных проблемах.

Затягивание процесса будет означать, что до 1 января 2028 года финансирование не будет готовым, что нарушит запланированные выплаты,

– предупреждает депутат Европарламента Зигфрид Мурешан.

Почему саммит Евросовета важен для Украины?

Немало важных вопросов, стоящих перед ЕС, вынуждены будут подождать на этом саммите. В частности, страны находятся под давлением относительно окончательного оформления кредита для Украины на сумму 90 миллиардов евро, который лидеры согласовали еще в декабре.

Сейчас кредит блокирует премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Формально этот вопрос не требует повторного утверждения лидерами ЕС, однако ожидалось его обсуждение.

После парламентских выборов в Венгрии, где Орбан проиграл Петеру Мадьяру, появились предположения, что новая власть может снять вето. Однако это произойдет только после ее прихода к власти в следующем месяце,

– пишет издание.

В то же время бюджет ЕС на 2028 – 2034 годы тоже важен для Украины. Ведь в нем Евросоюз планирует выделить на поддержку Киеву 100 миллиардов евро.

Заметьте! Виктор Орбан выступил против нового семилетнего бюджета Евросоюза из-за финансирования для Украины и пригрозил его заблокировать. Впрочем, новый премьер Венгрии, видимо, будет более сговорчивым, учитывая его желание наладить отношения с Брюсселем.

Как ЕС пострадал от войны в Иране?