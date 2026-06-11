"Стояти в чергах немає сенсу": Севастополь залишився без бензину після ударів України

У Севастополі призупинили видачу пального взагалі. Нову партію QR-кодів, які дають право на заправку бензином, місцевим жителям поки видавати не будуть.

Чому в Севастополі закінчився бензин

Про це пізно ввечері у середу, 10 червня, повідомив так званий "губернатор" окупованого Севастополя Михайло Развожаєв, пише Reuters.

Дивіться також "Ми працюємо над цим": Зеленський про дефіцит пального в окупованому Криму

Звертаюся до всіх: стояти в чергах на АЗС "ТЕС" завтра немає сенсу. Сьогодні всі раніше видані QR-коди будуть деактивовані,

– написав Развожаєв у соцмережах.

Він пояснив, що плани з розподілу нормованого пального у Криму порушили нещодавні атаки українських дронів. Після ударів по маршрутах постачання бензовози просто не змогли доставити паливо до міста.

Развожаєв додав, що в четвер в Севастополі заправлятимуть лише громадський транспорт, комунальні служби, автомобілі екстрених служб та державні транспортні засоби.

Щоправда, "влада" міста ще сподівається на поліпшення ситуації. Так званий "губернатор" пообіцяв, що нові QR-коди на заправку жителям міста нібито сформують після 22:00 11 червня.

Якщо ви не встигли скористатися своїм кодом, зможете отримати новий,

– зазначив Развожаєв.

Додамо, що ці заяви "глави" Севастополя збіглися з коментарями президента України Володимира Зеленського. У своєму вечірньому зверненні він наголосив, що тривала кампанія з ударів українських дронів по енергетичних об'єктах Росії та окупованих територій довела свою ефективність.

Останніми місяцями ми особливо вдячні за середньодальні удари: російська військова логістика по всій глибині тимчасово окупованої території тепер перебуває в зоні досяжності українських дронів,

– заявив президент.

Зауважте! Пізніше Развожаєв повідомив у Telegram, що в ніч на четвер над Севастополем збили понад два десятки українських безпілотників.