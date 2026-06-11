Економіка Новини економіки "Стояти в чергах немає сенсу": Севастополь залишився без бензину після ударів України
11 червня, 09:04
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Оновлено - 09:06, 11 червня

"Стояти в чергах немає сенсу": Севастополь залишився без бензину після ударів України

Ірина Гайдук

У Севастополі призупинили видачу пального взагалі. Нову партію QR-кодів, які дають право на заправку бензином, місцевим жителям поки видавати не будуть.

Чому в Севастополі закінчився бензин 

Про це пізно ввечері у середу, 10 червня, повідомив так званий "губернатор" окупованого Севастополя Михайло Развожаєв, пише Reuters.

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Звертаюся до всіх: стояти в чергах на АЗС "ТЕС" завтра немає сенсу. Сьогодні всі раніше видані QR-коди будуть деактивовані, 
– написав Развожаєв у соцмережах. 

Він пояснив, що плани з розподілу нормованого пального у Криму порушили нещодавні атаки українських дронів. Після ударів по маршрутах постачання бензовози просто не змогли доставити паливо до міста.

Развожаєв додав, що в четвер в Севастополі заправлятимуть лише громадський транспорт, комунальні служби, автомобілі екстрених служб та державні транспортні засоби.

Щоправда, "влада" міста ще сподівається на поліпшення ситуації. Так званий "губернатор" пообіцяв, що нові QR-коди на заправку жителям міста нібито сформують після 22:00 11 червня. 

Якщо ви не встигли скористатися своїм кодом, зможете отримати новий, 
– зазначив Развожаєв.

Додамо, що ці заяви "глави" Севастополя збіглися з коментарями президента України Володимира Зеленського. У своєму вечірньому зверненні він наголосив, що тривала кампанія з ударів українських дронів по енергетичних об'єктах Росії та окупованих територій довела свою ефективність. 

Останніми місяцями ми особливо вдячні за середньодальні удари: російська військова логістика по всій глибині тимчасово окупованої території тепер перебуває в зоні досяжності українських дронів, 
– заявив президент.

Зауважте! Пізніше Развожаєв повідомив у Telegram, що в ніч на четвер над Севастополем збили понад два десятки українських безпілотників.

  • Нагадаємо, раніше окупаційна влада Севастополя запровадила обмеження на продаж бензину, дозволивши відпускати не більше 20 літрів пального на одного покупця або один автомобіль.

  • Наприкінці травня так званий "глава" окупованого Криму Сергій Аксьонов оголосив про посилення обмежень. Бензин марки А-95 на автозаправних станціях почали продавати виключно за талонами

  • Уже 4 червня Аксьонов повідомив про повне припинення вільного продажу бензину за готівку. Аналогічні правила запровадили і в Севастополі, а також впровадили заправку авто за QR-кодами.

  • Водночас проблеми на півострові торкнулися не лише пального. У магазинах Севастополя вже почали з'являтися обмеження на продаж окремих продуктів харчування.

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