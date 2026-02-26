Фінансова діра сягнула рекордів: Росія починає скорочувати бюджети на 2026 рік
- Сукупний дефіцит бюджетів у регіонах Росії за 2025 рік зріс у 3,6 раза, досягнувши 1,478 трильйона рублів.
- Основним джерелом покриття дефіциту стали залишки тимчасово вільних коштів, а також банківські кредити, облігації та інші джерела.
Проблеми в економіці через війну та санкції вдарили по фінансовій стабільності російських регіонів. За підсумками 2025 року сукупний дефіцит регіональних бюджетів зріс у 3,6 раза, якщо порівнювати його з попереднім роком.
Що відбувається з регіональними бюджетами Росії?
Він сягнув 1,478 трильйона рублів, про що пише російське медіа "The Moscow Times".
Різке зростання дефіциту сталося через те, що регіони за загальних доходів у 22,6 трильйона рублів (плюс 4% до 2024 року) витратили 24,1 трильйона рублів (плюс 9%). У підсумку з "дірою" в бюджеті зіткнулися 74 регіони проти 50 роком раніше.
В абсолютному вимірі найбільший дефіцит зафіксовано в Москві (299 мільярдів рублів). Далі з великим відривом ідуть Ямало-Ненецький (84 мільярдів рублів) і Ханти-Мансійський (72 мільярдів рублів) автономні округи.
Попри зростання надходжень ПДФО, податків на сукупний дохід та на майно, регіони зіткнулися зі зменшенням зборів податок на прибуток підприємств (на 9%, або 493 мільярдів рублів). Найбільш суттєво "вдарило" у регіонах з економікою, залежною від видобутку корисних копалин, зокрема:
- у Комі падіння таких надходжень становило 50%;
- в Оренбурзькій області – 40%;
- у ЯНАО – 39%.
В абсолютних показниках найбільше втратили бюджети Тюменської області (мінус 70 мільярдів рублів), ЯНАО (53 мільярдів рублів) і ХМАО (35 мільярдів рублів).
Основним джерелом покриття дефіциту стали залишки тимчасово вільних коштів на бюджетних рахунках,
– йдеться у матеріалі.
Сукупно регіони спрямували на це майже 1 трильйон рублів із раніше накопичених 2,9 трильйона та профінансували приблизно дві третини дефіциту. Ще близько 30% було покрито коштом залучення банківських кредитів (449 мільярдів рублів), а решту – через облігації та інші джерела.
Водночас регіони почали скорочувати затверджені на 2026 рік бюджети. Про це пише російське ЗМІ "Осторожно, новости!".
- Зазначається, що 2025 рік понад 70 регіонів завершили із великим дефіцитом. Влада Приморського краю під час засідання 25 лютого скоротила бюджет на 2026 рік на 3 мільйони.
- А у січні Челябінська область також скоротила бюджет на 2,2 мільярда. За офіційними даними, параметри бюджету були скориговані "у зв’язку з уточненням окремих напрямів видатків".
Зверніть увагу! Причиною дефіцитів стало погіршення фінансових результатів підприємств і зменшення надходжень від видобутку корисних копалин.
Що ще слід знати про ситуацію у Росії?
- Тільки розпочався 2026 рік, а регіони Росії вже в режимі "аварійного виживання." У деяких областях росіяни не мають грошей на виплату бюджетникам. Водночас губернатори повністю розгубилися та мають вигляд деморалізованих.
- Чинна економіка Росії нагадує кризу пізнього Радянського союзу. Масштаб доки порівнювати важко із катастрофою 1990-х років, але країну очікує затяжний період економічної турбулентності.