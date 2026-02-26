Фінансова діра сягнула рекордів: Росія починає скорочувати бюджети на 2026 рік

Проблеми в економіці через війну та санкції вдарили по фінансовій стабільності російських регіонів. За підсумками 2025 року сукупний дефіцит регіональних бюджетів зріс у 3,6 раза, якщо порівнювати його з попереднім роком.

Що відбувається з регіональними бюджетами Росії?

Він сягнув 1,478 трильйона рублів, про що пише російське медіа "The Moscow Times".

Читайте також Це гарний сигнал: як Путін показав, що удари по НПЗ дуже болючі для Росії

Різке зростання дефіциту сталося через те, що регіони за загальних доходів у 22,6 трильйона рублів (плюс 4% до 2024 року) витратили 24,1 трильйона рублів (плюс 9%). У підсумку з "дірою" в бюджеті зіткнулися 74 регіони проти 50 роком раніше.

В абсолютному вимірі найбільший дефіцит зафіксовано в Москві (299 мільярдів рублів). Далі з великим відривом ідуть Ямало-Ненецький (84 мільярдів рублів) і Ханти-Мансійський (72 мільярдів рублів) автономні округи.

Попри зростання надходжень ПДФО, податків на сукупний дохід та на майно, регіони зіткнулися зі зменшенням зборів податок на прибуток підприємств (на 9%, або 493 мільярдів рублів). Найбільш суттєво "вдарило" у регіонах з економікою, залежною від видобутку корисних копалин, зокрема:

у Комі падіння таких надходжень становило 50%;

в Оренбурзькій області – 40%;

у ЯНАО – 39%.

В абсолютних показниках найбільше втратили бюджети Тюменської області (мінус 70 мільярдів рублів), ЯНАО (53 мільярдів рублів) і ХМАО (35 мільярдів рублів).

Основним джерелом покриття дефіциту стали залишки тимчасово вільних коштів на бюджетних рахунках,

– йдеться у матеріалі.

Сукупно регіони спрямували на це майже 1 трильйон рублів із раніше накопичених 2,9 трильйона та профінансували приблизно дві третини дефіциту. Ще близько 30% було покрито коштом залучення банківських кредитів (449 мільярдів рублів), а решту – через облігації та інші джерела.

Водночас регіони почали скорочувати затверджені на 2026 рік бюджети. Про це пише російське ЗМІ "Осторожно, новости!".

Зазначається, що 2025 рік понад 70 регіонів завершили із великим дефіцитом. Влада Приморського краю під час засідання 25 лютого скоротила бюджет на 2026 рік на 3 мільйони.

А у січні Челябінська область також скоротила бюджет на 2,2 мільярда. За офіційними даними, параметри бюджету були скориговані "у зв’язку з уточненням окремих напрямів видатків".

Зверніть увагу! Причиною дефіцитів стало погіршення фінансових результатів підприємств і зменшення надходжень від видобутку корисних копалин.

Що ще слід знати про ситуацію у Росії?